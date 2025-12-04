幸運兒花38元買麥當勞爽中千萬大獎 完整中獎清冊出爐

財政部今（4）日公布9-10月期統一發票特別獎與特獎中獎清冊，其中一名幸運兒在麥當勞花費38元的發票中千萬。（圖／黃耀徵攝）

財政部賦稅署表示，114年9-10月期統一發票中獎號碼已於11月25日下午開出，特別獎獎金新臺幣（下同）1000萬元中獎號碼為25834483，特獎獎金200萬元中獎號碼為46587380，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為11張及18張。

據財政部賦稅署今（4）日公布的中獎清冊，本次開出的千萬特別獎中，最低消費僅38元，幸運兒是在麥當勞高雄明誠分公司消費；另有3筆消費額在百元以下，分別在Google Play訂閱費50元、台南市新市區一沐日花95元買飲料及台北市中正區全聯花85元購物。

廣告 廣告

至於200萬發票開出18張，其中最便宜的消費金額為兩筆均為花30元繳納停車費，分別在高雄市前鎮區台灣聯通，以及台南三井OUTLET停車場。

統一發票114年9-10月期1000萬元特別獎中獎清冊。（圖／財政部提供）

財政部賦稅署提醒，114年9-10月期中獎統一發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對雲端發票專屬獎號碼，亦可對統一發票號碼獎中獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

統一發票114年9-10月期200萬元特獎中獎清冊。（圖／財政部提供）

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在114年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，114年9-10月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自114年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在114年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點及領獎時間領獎。該署也鼓勵民眾消費時多使用行動支付並索取雲端發票，響應節能減碳，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警