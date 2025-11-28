幸運兒花95元中200萬！「這飲料店」發票開出大獎 再加碼抽免費喝30天

生活中心／林昀萱報導

9、10月統一發票獎號出爐！。（圖／三立新聞網製圖）

財政部25日公布今年9、10月統一發票獎號，你兌獎了嗎？連鎖飲料店先喝道在臉書粉絲專頁透露，有消費者花95元購買飲料中了特獎200萬元。為了和顧客分享福氣，再加碼抽出2位幸運兒可以免費喝30天！

幸運兒在先喝道花費95元買飲料發票中200萬特獎。（圖／翻攝自先喝道臉書）

財政部公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。先喝道26日在臉書分享喜悅，「號外！買四季春+英式蜜桃拿鐵（95元）爽中200萬特獎發票（台中中友店）」。歡慶消費者幸運中了200萬特獎，先喝道再發起加碼活動，將抽出兩位幸運兒沾喜氣。只要在11月有前往先喝道買過任一飲品，都能夠憑著發票參加抽獎，獎項為「 四季春茶王｜30 杯（1 個月份）1名」以及「蜜桃風味拿鐵｜30 杯（1 個月份）1 名」。

活動即日起至12月4日在先喝道粉絲專頁開跑，詳細參加方法請見臉書步驟，5日將公布得獎者於臉書留言區，獎項兌換期限至2026年1月31日。

