幸運兒超商花23元買泡麵爽中千萬 11、12月統一發票中獎地點一次看
114年11、12月期統一發票昨（25）日開獎，千萬特別獎號為97023797、特別獎00507588，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。頭獎號碼3組，分別為92377231、05232592、78125249。其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。領獎期間自今年2月6日至5月5日。
統一發票中獎號碼出爐後，全台各大通路都傳出好消息，從便利商店、超市到電商平台都有民眾幸運中獎，其中更有人只花23元買泡麵就抱回千萬。另外，還傳出有一名雲端百萬得主，只花費1元加購購物袋就中獎。
●7-ELEVEN
統一超商7-ELEVEN此次一共開出3張千萬發票，幸運兒們分別是在新竹東區的「富首門市」花59元購買握便當、台中市南屯區的「精福門市」花23元購買泡麵和桃園市觀音區的「大益門市」花49元購買茶葉蛋等鮮食。而統一超商有2位幸運兒中200萬特獎，桃園市八德「振裕門市」花116元購買飲品、菠蘿麵包及台北市大安區「禾光門市」花20元購買報紙。另有3位雲端發票中百萬，分別在新北中和聖武門市、高雄路竹合行門市，以及宜蘭宜莊門市，其中一名幸運兒竟只花費1元加購購物袋即中獎。
●全家
全家有2位幸運兒中千萬大獎，落在「淡水新江店」和「高雄西灣店」。一名幸運兒僅以49元購買食品，另一位則花費不到200元，均一舉抱回千萬大獎。而全家也有開出2張200萬特獎，獎落於新竹鐵支店、南州庄頭店，幸運得主均以不到300元購買商品。雲端發票專屬百萬獎則開出5組，最低消費金額只花了9元。
●萊爾富
萊爾富這次開出1張20萬元頭獎，獎落苗栗泰安錦水村門市，幸運兒僅消費110元即幸運中獎。除了統一發票好運，萊爾富的「百元抽台積電股票」活動也持續引發話題，第3波抽獎預計於1月28日直播揭曉得主。
●全聯
量販通路全聯福利中心本期開出1張千萬特別獎及2張200萬元特獎。千萬幸運兒落在台中大智門市，消費607元購買蔬果、鮮乳及泡麵；而200萬元特獎則分別開在桃園龜山與台北文山門市，中獎者消費金額皆不到500元。
●電商平台
富邦媒體旗下momo購物網開出1張雲端發票專屬百萬元獎，幸運兒是來自台北市萬華區的消費者，只花474元購買行李箱套，即幸運抱回100萬元獎金。業者提醒民眾，儘速透過APP或財政部電子發票整合服務平台查詢中獎資訊，以免錯失領獎權益。
看更多 CTWANT 文章
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相
爬101前先拜拜！賈永婕「端鳳梨」霍諾德滿臉問號 網笑：是海綿寶寶那一族
其他人也在看
鬧鐘按1次「貪睡」就噴315元！果粉笑：遲到還破產
生活中心／饒婉馨報導冬天早晨離開溫暖被窩對許多人來說非常痛苦，不少人養成習慣性按下鬧鐘「貪睡鍵」的毛病。最近社群平台有一名用戶，提出極具創意的鬧鐘開發構想，提議將貪睡功能與銀行帳戶連動，每延後一次響鈴就扣款 10 美元（約新台幣 315 元），這種經濟壓力或許能有效改善賴床習慣。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
花不到500元抱回百萬大獎！momo開出雲端發票幸運得主
財政部昨（25）日公布114年11至12月期統一發票中獎號碼，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）今（26）日公布開出雲端發票百萬大獎。一名居住於台北市萬華區的女性消費者，僅花費474元在momo購物網購買一款行李箱套，幸運中得「雲端發票專屬獎」100萬元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台彩春節「加碼12億」創新高 大樂透2/12起「連開20天」
即時中心／徐子為報導為迎接農曆春節，台灣彩券公司今（26）天宣布加碼，3款彩券總計加碼12億元、創史上新高；其中，大樂透從2月12日起「連續開獎20天」，除億元頭獎，今年還加碼480組100萬元「春節大紅包」，以及800組10萬元「春節小紅包」。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
楊進添新書發表會 林佳龍致詞 (圖)
「永晝不息－楊進添回憶錄」新書發表會26日下午在台北舉行，外交部長林佳龍（圖）與會，致詞分享讀後心得。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
楊進添新書發表會 貴賓合影留念 (圖)
「永晝不息－楊進添回憶錄」新書發表會26日下午於台北舉行，前外交部長楊進添（前右2）、外交部長林佳龍（前右1）、前外交部長錢復（前左2）、前國民黨主席朱立倫（前左1）等人一同合影留念。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
開幕前夕喊卡！壽司郎微風南山暫不收5％服務費 仍現排隊人潮
日本迴轉壽司品牌壽司郎微風南山店今（26日）開幕，開幕前因新增收取5％清潔服務費，引來消費者批評，也擔憂其他分店將比照辦理，形同變相漲價，不過，業者日前保證其他店型不收取該費用外，昨（25日）深夜業者也在微風南山店開店前夕宣布，「體驗期間5%清潔服務費暫不收取」。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
快訊／威力彩頭獎飆6.9億 1／26開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
快訊／7-11開出8組發票大獎！他花23元買泡麵中千萬 還有花1元抱走百萬
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期開出3張千萬特別獎、2張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有8名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花23元就中1,000萬元，100萬雲端發票專屬獎幸運兒則只花1元！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
花49元中千萬！全家開出「9張發票大獎」 幸運門市曝光
114年11月、12月統一發票於昨（25）日開獎，全家便利商店本期開出2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎1百萬，共誕生9名幸運兒，開獎店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
6.9億得主是你嗎？威力彩最新獎號出爐
台彩今（26）晚開出威力彩第115000008期獎號，由於頭獎已連續25期未開出，本期頭獎獎金上看6.9億元，第一區號碼為：03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。其他獎項獎號如下：．台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言