幸運兒超商花23元買泡麵爽中千萬 11、12月統一發票中獎地點一次看

114年11、12月期統一發票中獎地點一次看。（示意圖／黃耀徵攝）

114年11、12月期統一發票昨（25）日開獎，千萬特別獎號為97023797、特別獎00507588，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬與200萬。頭獎號碼3組，分別為92377231、05232592、78125249。其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬，末7位相同得4萬，末6位相同得1萬，末5位相同得4千，末4位相同獎金1千，末3位相同可得獎金200元。領獎期間自今年2月6日至5月5日。

統一發票中獎號碼出爐後，全台各大通路都傳出好消息，從便利商店、超市到電商平台都有民眾幸運中獎，其中更有人只花23元買泡麵就抱回千萬。另外，還傳出有一名雲端百萬得主，只花費1元加購購物袋就中獎。

●7-ELEVEN

統一超商7-ELEVEN此次一共開出3張千萬發票，幸運兒們分別是在新竹東區的「富首門市」花59元購買握便當、台中市南屯區的「精福門市」花23元購買泡麵和桃園市觀音區的「大益門市」花49元購買茶葉蛋等鮮食。而統一超商有2位幸運兒中200萬特獎，桃園市八德「振裕門市」花116元購買飲品、菠蘿麵包及台北市大安區「禾光門市」花20元購買報紙。另有3位雲端發票中百萬，分別在新北中和聖武門市、高雄路竹合行門市，以及宜蘭宜莊門市，其中一名幸運兒竟只花費1元加購購物袋即中獎。

●全家

全家有2位幸運兒中千萬大獎，落在「淡水新江店」和「高雄西灣店」。一名幸運兒僅以49元購買食品，另一位則花費不到200元，均一舉抱回千萬大獎。而全家也有開出2張200萬特獎，獎落於新竹鐵支店、南州庄頭店，幸運得主均以不到300元購買商品。雲端發票專屬百萬獎則開出5組，最低消費金額只花了9元。

●萊爾富

萊爾富這次開出1張20萬元頭獎，獎落苗栗泰安錦水村門市，幸運兒僅消費110元即幸運中獎。除了統一發票好運，萊爾富的「百元抽台積電股票」活動也持續引發話題，第3波抽獎預計於1月28日直播揭曉得主。

●全聯

量販通路全聯福利中心本期開出1張千萬特別獎及2張200萬元特獎。千萬幸運兒落在台中大智門市，消費607元購買蔬果、鮮乳及泡麵；而200萬元特獎則分別開在桃園龜山與台北文山門市，中獎者消費金額皆不到500元。

●電商平台

富邦媒體旗下momo購物網開出1張雲端發票專屬百萬元獎，幸運兒是來自台北市萬華區的消費者，只花474元購買行李箱套，即幸運抱回100萬元獎金。業者提醒民眾，儘速透過APP或財政部電子發票整合服務平台查詢中獎資訊，以免錯失領獎權益。

