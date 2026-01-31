幸運兒！黃仁勳親送生日紅包給「他」 畫面曝光網羨：驕傲一輩子

財經中心／李紹宏報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，一舉一動皆備受關注，今（31）日晚間在和科技大佬舉辦「兆元宴」前，下午現身造訪愛店「金山客家小館」。令人驚喜的是，一名女網友指出，當時在席間遇到黃仁勳，沒想到對方竟親自贈送生日紅包給5歲男童，上頭還用金筆寫下英文版生日快樂，讓網友相當羨慕，直呼可以驕傲一輩子！

5歲男童收到黃仁勳送的生日紅包，笑容燦爛。（圖／翻攝自Threads @sabrinaa_cheng授權）

一名女網友在Threads上分享這段在金山客家小館內的溫暖互動，從畫面中可以看出，黃仁勳一身黑色勁裝，雙手拿著一包紅包，溫柔地注視男童，男童則相當有禮貌，先是合掌表示敬意，領到紅包後更鞠躬向黃仁勳道謝，現場傳出熱烈鼓掌聲。

這張紅包別具意義，背後還特別用金色的筆寫下「Happy Birthday」等英文，筆觸洗鍊。

紅包背後用金筆寫下「Happy Birthday」等英文。（圖／翻攝自Threads @sabrinaa_cheng授權）

女網友更寫下，「當時跟黃仁勳『爸爸』吃飯，收到他送給小屁孩的5歲生日紅包」，相當興奮，也說要把紅包帶回家裱框。

這篇貼文吸引超過2.1萬人次按讚，也讓一大票網友看得超羨慕，「弟弟很有禮貌耶，深深地鞠躬」、「小孩怎麼沒有直接衝過去抱乾爹說：爸爸，原來您在這裡？我找你好幾年了！」、「這包當錢母 ，以後會發大財」、「這個驕傲一輩子了，保留好等娶老婆的時候回放」、「超幸運！弟弟超有禮貌又帥氣」、「這弟弟回學校可以跟同學炫耀了」、「裡面是一張NVIDIA的股票嗎」。

