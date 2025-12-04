幸運糖果發威！張震二擒金馬再入圍「美國獨立精神獎」 華人男星第3人

張震二擒金馬最佳男主角後，又以《幸福之路》入圍美國獨立精神獎最佳主角。劉耀勻攝

第41屆美國獨立精神獎台灣時間4日公布入圍名單，剛以《幸福之路》二度在金馬獎封帝的張震，強勢入圍「最佳主角獎」。而該片導演、同樣以此片奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔（Lloyd Lee CHOI）也獲得最佳導演提名，雙雙獲國際影壇肯定。

郎雄、梁朝偉後 華人男星第3名

美國獨立精神獎自2023年起演技獎項不再分性別，統一為「最佳主角」與「最佳配角」。張震成為繼1994年《飲食男女》的郎雄、2007年《色，戒》的梁朝偉之後，第三位入圍美國獨立精神獎主角獎的華人男演員，也是最佳主角獎改為不分性別後後，首位入圍的華人男星。

張震此次角逐最佳主角的對手包括剛在國家評論協會獎封后的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《火車大夢》喬爾埃哲頓、《Hedda》泰莎湯普森、《紐約攝影師的日與夜》班維蕭，以及《Twinless》狄倫歐布萊恩等強敵。

張震在社群限動分享入圍喜訊。翻攝IG@vviiee

張震忙拍新片聞訊開心 盼台灣觀眾相見聽迴響

正在忙著拍攝新片的張震，聞入圍消息開心表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為《幸福之路》的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

美國獨立精神獎向來被視為奧斯卡金像獎的重要前哨戰之一，更是獨立電影界的最高榮譽，上一次在美國獨立精神獎獲得肯定的華裔演員，是《媽的多重宇宙》的關繼威與楊紫瓊，兩人分別拿下最佳配角與最佳主角，並最終在奧斯卡上再獲獎。第41屆美國獨立精神獎將於2026年2月15日舉行頒獎典禮。



