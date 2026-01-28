幸運草襯衫超搶鏡！陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析，關鍵在這些細節

（圖／陳庭妮ig）

女神陳庭妮的穿搭向來是粉絲們默默存圖、悄悄筆記的靈感來源。厲害的不只是單品選得好，而是她總能把造型穿得很自然、很有生活感。最近，她更像開啟了「風格切換模式」，從優雅到俏皮、從率性到精緻，自由轉換卻毫不費力。

陳庭妮穿搭：幸運草圖騰襯衫＋丹寧短裙

陳庭妮這套自帶好心情濾鏡。陳庭妮身穿Dior 2026 春夏Dior Clover 幸運草圖騰系列，整體關鍵字：清新～刺繡襯衫搭配丹寧短裙，把幸運草這個經典符碼處理得優雅時髦，還多了幾分年輕活力。

（圖／陳庭妮ig）





把圖騰單品當作造型主角，其他搭配就維持簡單乾淨。Book Tote上的Toile de Jouy Clover法式印花，與整體色調自然呼應，再加上一雙Dior Saltwind 休閒鞋，讓造型在優雅與日常之間取得完美平衡。這一套完全是「週末約會＋城市散步」的滿分示範。

（圖／陳庭妮ig）





陳庭妮穿搭：綠色格紋襯衫＋黑色短裙

正式場合她也完全沒在手軟。出席 Dior 2026 春夏高級訂製系列時裝秀時，陳庭妮選擇了綠色格紋襯衫，胸前領口的花瓣造型設計非常搶眼，視線自然往上集中，臉部輪廓也更立體。

（圖／陳庭妮ig）





下身搭配黑色高腰裙，側邊的蝴蝶結細節悄悄增加女性柔軟度，再以一件黑色西裝外套收尾，氣場瞬間拉滿。這套造型最厲害的地方在於層次拿捏：元素很多，但顏色收斂，讓細節成為亮點，而不是彼此搶戲。

（圖／陳庭妮ig）

陳庭妮穿搭：淺藍仿中式襯衫＋灰色長褲

不看秀的空檔，走訪蒙田大道的Dior總部美術館時，陳庭妮換上淺藍色仿中式扣設計襯衫，搭配灰色長褲，整體線條乾淨俐落，又帶點文化氣息。這套穿搭沒有任何浮誇單品，卻因剪裁與細節而顯得格外耐看。

（圖／陳庭妮ig）





她更發文分享：「 去過日本跟韓國的，這次跟著DIOR回到在法國的家，切入的視角不一樣，帶來的悸動也都完全無法取代，建議大家來巴黎玩，絕對要提早預約導覽服務。」這份從容與感性，也完美反映在她的穿搭選擇上。

（圖／陳庭妮ig）





陳庭妮穿搭：粉灰條紋Polo衫＋牛仔褲

身為品牌大使，陳庭妮在社群上搶先曬出春夏話題度極高的粉嫩蝴蝶結包，搭配粉灰條紋Polo衫與牛仔褲，瞬間切換成最輕鬆可愛的一面。粉嫩配色讓造型減齡，休閒中又保留精緻感，完全是日常也能複製的搭配靈感。

（圖／陳庭妮ig）

（圖／陳庭妮ig）









