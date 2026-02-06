幹嘛瞪我！騎士追車徒手揮打 又拿鐵鎚恐嚇

一名男子認為路過騎士「瞪自己」，憤而追車並用鐵槌威嚇。（圖／東森新聞）





新北市新莊行車糾紛，變成當街拿鐵鎚恐嚇，一名騎士稱，他騎車經過新莊區中正路，突然被後方騎士徒手攻擊頭部，兩個人把車停在路旁，動手攻擊的騎士又從車廂內，拿出鐵槌逼近，嚇得被害人騎車逃跑、報案，警方獲報立刻逮人，嫌犯供稱只是不滿自己被瞪。

拿鐵鎚攻擊路過騎士的陳姓男子被警方帶回警局。（圖／東森新聞）

騎士在路口等綠燈亮起往右轉，短短不到幾秒鐘，對向騎士卻在等紅燈時，跟著轉彎追上去，但是兩人並不認識，對向騎士 加速催油門，很快的就追到人，他二話不說，直接往對方頭部打了一下，對方一陣錯愕停靠路邊，他居然從車廂內拿出鐵槌逼近，還作勢攻擊。

地點就在新北新莊區中正路一帶，警方獲報後，鎖定涉案車輛進行比對，循線帶回30歲陳姓嫌犯，當場查扣鐵鎚，警方調查後發現，陳姓嫌犯只是覺得，對方騎車經過在瞪他，才會情緒失控追上去動手又恐嚇，一時氣憤，最後被依傷害及恐嚇罪依法送辦。

