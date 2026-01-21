幹大事的勇氣！霍諾德將徒手爬台北101 賈永婕吐心聲：多麼驕傲

世界知名極限攀岩加艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）將在週六（24）挑戰徒手攀登台北101，串流平台NETFLIX也將全球直播，台北101董事長賈永婕表示，這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務，直呼「風險真的太高」，但她表示若能真的紀錄這個瞬間留在台灣、留在台北101，成為人類歷史性時刻推手，「那是一件多麼驕傲的事情啊」！

台北101將迎來首次艾力克斯‧霍諾德「徒手攀登」挑戰，面對外界質疑聲，賈永婕昨（20）天也在臉書吐露心聲，提到之前聚餐蔡康永問現場朋友，「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎」？在場有一半的人選擇不會，「因為風險真的太高」。

賈永婕表示她知道有風險、也很緊張，直言這根本是人類史上幾乎不可能的任務，但她認為如果能成為歷史性時刻的推手，把這個紀錄和瞬間留在台灣、留在台北101，「那是一件多麼驕傲的事情」，她認為「要有幹大事的勇氣，不幹，永遠都不會有」，賈永婕內心答案篤定，也讓這場台灣、美國、英國等史詩級的跨國合作成真。

霍諾德將徒手攀登台北101。圖／翻攝自IG@netflix

近日賈永婕率領台北101團隊用中英文雙語拜拜祈福，為霍諾德徒手攀登、直播一切順利，更高喊「幹大事，超爽的啦」，不少粉絲也留言表示，「既緊張又感動」、「希望一切順利」、「預祝挑戰順利成功」。





責任編輯／張碧珊

