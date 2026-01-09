幹細胞能救中風？關鍵台廠公布一期臨床突破性成果

中風治療真的要改寫了嗎？宣捷集團聯手雙和醫院神經內科，完成急性缺血性中風（AIS）一期臨床試驗，研究顯示6名受試者腦部梗塞體積明顯縮小，並首度揭露人體試驗具體影像數據，為長期停滯的中風治療打開突破想像空間。

這份研究的重大突破，在於幹細胞治療首次應用在人體的一期臨床試驗，以靜脈注射取代傳統開刀、直接侵入腦部，結果顯示，未出現與治療相關的不良反應或嚴重不良事件，確認這項幹細胞產品在人體使用上的安全性。

腦梗塞體積變小 病人「生活能力」回來了

宣捷旗下瑞卬細胞與雙和醫院神經內科組成研究團隊，透過MRI（核磁共振）腦部影像，比較治療前後的變化。結果顯示，5名受試者在治療後30天內，腦部梗塞體積縮小至0 mL，且改善狀況持續到試驗結束；另1名受試者則在90天後達到相同結果。

單就這份研究來看，幹細胞治療除了具安全性，還可能實際影響腦部受損範圍，這也是研究結果引起醫界高度關注的原因。

同時評估患者的生活功能變化，包括常用於中風評估的 Rankin中風量表（mRS） 與 巴氏量表（BI）。結果顯示，受試者的中位數從基線的 50分（高度依賴照護），在追蹤期間提升到 100分（可完全獨立生活）。

對患者而言，這不只是「撐過急性期」，也有機會重新找回生活自主權，大幅降低對家庭與照護者的衝擊。

為何幹細胞有效？

雙和醫院研究團隊指出，幹細胞治療後，患者體內多項生長因子出現變化，包括VEGF（血管內皮生長因子）與HGF（肝細胞生長因子）。這些指標顯示，幹細胞可能參與抑制發炎反應、促進血管新生，並啟動神經保護與修復機制。這也是幹細胞療法與傳統中風治療最大的不同之處：不只是止血、通血管，而是嘗試「修復」。

登上國際期刊 但還沒走到終點

這項研究成果已刊登於國際醫學期刊《International Journal of Medical Sciences》，被視為台灣再生醫療研發的重要里程碑。不過醫界也提醒，一期臨床樣本數有限，主要任務在於確認安全性，距離成為常規治療，仍需更大規模的二期、三期臨床試驗驗證療效穩定性。

即便如此，在中風治療多年缺乏突破的情況下，這次一期臨床所展現的影像與功能數據，已讓「中風是否有機會被修復」的問題，再次被推上檯面。