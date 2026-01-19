幹細胞重大突破：不只牙齒能再生，還能助長骨

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

牙齒掉了只能植牙嗎？日本最新研究揭開「牙齒再生」進展，未來掉牙不僅可能再生，還有助骨骼修復，預防口腔隨著老化愈來愈萎縮，牙口不好、無法吃較硬食物等情況。

牙齒再生被視為牙科醫學的終極目標。現代人掉牙後，現行治療多仰賴植牙或假牙，雖能恢復咀嚼功能，卻難以完全模擬天然牙齒在感覺、結構與生物反應上的複雜性，許多人還可能因為假牙裝置不當而導致牙肉萎縮，口腔狀況愈來愈差。

為突破這項限制，來自 東京醫科齒科大學 與 UTHealth 的國際研究團隊，透過基因改造小鼠與譜系追蹤（lineage tracing）技術，深入解析牙齒發育過程中幹細胞的分化命運。研究成發表在國際權威期《自然通訊（Nature Communications）》。

研究人員辨識出兩群「間充質幹細胞」，分別形成截然不同的發育路徑。第一套譜系來自牙根頂端乳突中表現 CXCL12 蛋白的細胞，這些細胞在 Wnt 訊息傳導作用下，可分化為造齒細胞、牙骨質母細胞，甚至在特定條件下參與齒槽骨再生，對牙根形成至關重要。

另一套譜系則位於牙囊組織中，表現 PTHrP（甲狀旁腺素相關蛋白）的細胞，能進一步分化為齒槽骨成骨細胞、牙周韌帶纖維母細胞等，主導支撐牙齒的骨性結構。研究也發現，抑制 Hedgehog–Foxf 訊號通路，是促進這類細胞形成齒槽骨的關鍵步驟，顯示牙齒專屬骨生成具有獨特調控機制。

研究主持人永田瑞教授指出，這項發現不僅建立了牙根與齒槽骨形成的完整生物學框架，也為未來發展牙髓、牙周組織與骨骼的幹細胞再生療法提供明確方向。隨著機制逐步釐清，「再生自己的牙齒」不再只是想像，而是正逐步走向可行的醫療未來。

