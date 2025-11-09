幹詐騙殺人祭天！緬北黑幫殺人如麻：無感 中國罕釋審訊紀錄片殺雞儆猴

編譯張渝萍／綜合報導

在緬北橫行無阻、惡名昭彰的「魏家」近期遭中國警方突襲，其中一名魏家重要成員陳大衛，因肆意處決人，甚至做出「殺人祭天」毫無人性的殘暴舉動。在中國央視罕見釋出的審訊畫面中，可看到調查人員詢問陳大衛為了結拜開槍打死人，感受如何時，他一臉不在乎地說：「那需要什麼感受嗎？」，調查人員續問：「那不是一個人嗎？活生生的一個人？」陳大衛回：「沒什麼感受。」

這部紀錄片不但是中國官方罕見揭露其司法運作的影片，也是為宣傳中國打詐的努力，以及警告中國民眾別再為了高薪前往東南亞從事詐騙活動。

魏家重要成員陳大衛，因肆意處決人，甚至做出「殺人祭天」的毫無人性的殘暴舉動。他受審時對殺人行為表示「無感」。（圖／翻攝畫面）

中國釋紀錄片凸顯黑幫殘暴手段

BBC 9日報導，中國央視近期釋出打詐紀錄片，內容對話宛如犯罪劇情片，但這些是中共官方罕見公開的審理過程，就是要凸顯緬北黑幫家族的犯罪殘暴手段，也是為了展現中國政府打擊東南亞犯罪的決心。因為不少詐騙工與幕後操盤手都是中國人。

報導指，東南亞詐騙產業奴役數千人，也騙取數十億美元，因此中國希望透過這部紀錄片「殺雞儆猴」，阻止那些想賺大錢而奔向東南亞加入詐騙行業的中國人。

四大黑幫：魏家、劉家、明家與白家

在這部紀錄片中的主角之一是陳大衛，他是緬北四大黑幫之一的「魏家」成員，是魏家的大老的姪子。

報導指，緬北的黑幫包括魏家、劉家、明家與白家，這些「教父」般的家族是在2000年代的果敢首府「老街」（Laukkaing ）崛起，在這些 黑幫的統治下，這個貧困邊境很快就被改造成紙醉金迷的賭場與紅燈區。

近年來，這些黑幫開始涉足詐騙產業，詐騙工廠裡關押被迫從事詐騙的詐騙工，若不服從、業績未達就會受到暴力懲罰，甚至被殺害。報導指，不少詐騙工是中國人，詐騙的目標也是中國境內的民眾。

為了結拜祭天，陳大衛竟從詐騙工裡挑出一名不服從者隨意殺害。（圖／翻攝畫面）

中緬合作2023年瓦解黑幫帝國

但這些家族的犯罪王國陸續於2023年瓦解。緬甸當局逮捕他們，並將他們移交給中國。自此，中國法院便以詐欺、人口販運與殺人等罪名審理他們。

如今，當局以他們為負面教材，包括明家有 11 名成員、白家有 5 名成員被判死刑，數十人則被判長期徒刑。劉家與魏家的審判也正在進行中。

緬甸詐騙家族的崛起

老街的黑幫教父們是在緬甸軍方現任領導人敏昂來（Min Aung Hlaing）推翻當地原有軍閥後崛起的。BBC報導指，這位軍事領導人當時需要合作的盟友，而前軍閥副手白所成（Bai Suocheng）正合其意。白被任命為果敢自治區的第一任主席，白的家族掌控一支約兩千人的民兵部隊。

在權力真空期間，數個家族乘勢而起，掌握了軍政實權。

據中國調查人員稱，魏家有一人是議員，另一人是軍營指揮官；而劉家控制了包括水電等基礎設施，並對當地安全部隊有極大影響力。之後數年，他們靠賭博與色情業發財。

但近年，他們轉向網路詐騙產業，每個家族都掌控數十個詐騙園區與賭場，從中賺取數十億美元。據中國官方說法，這些園區的高牆後，殘暴文化盛行。

從獲救工人收集的證詞中可以看到這些家族擅用的殘暴手段，包括砍斷手指、電擊棒折磨、經常挨打，以及不服從的人會被關進黑暗狹小的房間，被餓或被打到屈服。

經濟下滑 高薪誘因吸中國人詐騙

之所以有這麼多人被誘騙，或是半自願去做詐騙工，主因是在中國經濟放緩、青年失業率居高不下時，詐騙高薪誘因難拒。且詐騙之盛行，已經不是檯面下話題。中國人談論詐騙已是日常，從計程車閒聊、到社群媒體，甚至連電影都有以詐騙為主軸的作品。

今年 1 月，中國有關詐騙的討論被推上新高點，因為中國一名小演員王星在飛往泰國拍戲時，竟被帶到緬甸邊境的詐騙園區。他的家人尋人過程在網上瘋傳，最終他被救出。

報導指，王星只是少數幸運者。許多中國人至今仍在尋找被拐到東南亞詐騙園區的親人。一名微博用戶就分享親戚被騙去詐騙的故事，「我表哥4、5年前被騙去那裡，至今毫無消息。姑姑每天以淚洗面，真的難以形容她現在的狀況。」

新加坡國立大學中國政治學者何莉菁（Selina Ho）向BBC表示：「藉由公開最近的掃黑行動，中國政府想安撫國內輿論，讓受害者家屬放心。」聯合國估計，全球仍有數十萬人被困在詐騙園區。

黑幫家族行事兇殘，常用殘暴手段對付人，包括砍斷手指。（圖／翻攝畫面）

尷尬！詐騙園區操盤手是中國人

但令中國官方尷尬的是，許多詐騙園區的操盤手竟然是中國人。

這在中國民眾間早已是共識，一則微博評論寫道：「出了國，最不能信的就是自己國家的人。」

《東南亞詐騙園區內幕》一書的共同作者、澳洲學者弗朗切斯奇尼（Ivan Franceschin）表示：「中國公民是這些行動的幕後黑手，這事實對中國的國際形象造成極大損害。」

隨著中國國內焦慮升溫，中國當局急於展現打擊這些龐大詐騙網絡的決心，也表明目標不限於黑幫家族。自2023年以來，中緬兩國共逮捕了超過5.7萬名涉網詐的中國公民。

