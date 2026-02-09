林清陽

往事彷彿是消逝的雲煙

未來則是無法預期的軼事

如果聯結當下感知的流淌

也許會成爲虛無的幻影

紛紛湧上喜怒哀樂的情緒

在量子糾纏的另一端

只不過是可笑的投影

各自扮演飄緲的角色

生命在歲月長河中

轉眼即逝的氣息

宛如未曾拂過的微風

更不如一陣漣漪

倘若退出糾纏的思緒

從另一個不同的視角

真摯省視全新的自我

或許可以接受陌生的自己

心中五味雜陳的情愫

各自滲出難以言喻的腐朽

像似無法完成美味的餐點

終究在餐桌上沈寂

堆置在雜亂餐盤裡的廚餘

宛如胡亂攪拌的色澤

無力的訴説寂寥與蒼涼

更分不清原本的氣息

（圖：林清陽提供）