台灣好報

幻境人生／林清陽

好報 編輯

林清陽

往事彷彿是消逝的雲煙
未來則是無法預期的軼事
如果聯結當下感知的流淌
也許會成爲虛無的幻影

紛紛湧上喜怒哀樂的情緒
在量子糾纏的另一端
只不過是可笑的投影
各自扮演飄緲的角色

生命在歲月長河中
轉眼即逝的氣息
宛如未曾拂過的微風
更不如一陣漣漪

倘若退出糾纏的思緒
從另一個不同的視角
真摯省視全新的自我
或許可以接受陌生的自己

心中五味雜陳的情愫
各自滲出難以言喻的腐朽
像似無法完成美味的餐點
終究在餐桌上沈寂

廣告

堆置在雜亂餐盤裡的廚餘
宛如胡亂攪拌的色澤
無力的訴説寂寥與蒼涼
更分不清原本的氣息

（圖：林清陽提供）

其他人也在看

阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗　醫搖頭：要刮颱風才有用

日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。

鏡報 ・ 12 小時前70則留言
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...

CTWANT ・ 14 小時前58則留言
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評　洋基退休球星、前國聯MVP也加入

MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評　洋基退休球星、前國聯MVP也加入

美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前發表留言
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。

民視 ・ 11 小時前142則留言
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度　下波變天時間出爐

冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度　下波變天時間出爐

今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前2則留言
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障　卡關1小時慘況曝光

即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前14則留言
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前5則留言
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前510則留言
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報

EBC東森新聞 ・ 1 天前發表留言
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案　專家揭致命關鍵

聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案　專家揭致命關鍵

（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]

引新聞 ・ 5 小時前19則留言
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命　醫示警：長期吃恐失智

「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命　醫示警：長期吃恐失智

水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前5則留言
A-Lin撩裙擺大方秀美腿　喊話看「長輩」要加錢

A-Lin撩裙擺大方秀美腿　喊話看「長輩」要加錢

天生歌姬A-Lin帶著全新巡演「歌 跡 Journey」強勢登陸成都，8日迎來成都站最終場，現場更是星光熠熠，金馬金鐘雙料影后賈靜雯驚喜現身台下，為好姐妹 A-Lin應援，兩位女神的熱絡互動瞬間成為全場焦點。

中時新聞網 ・ 2 小時前3則留言
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野　新台幣暴衝重傷出口命脈

匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野　新台幣暴衝重傷出口命脈

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...

FTNN新聞網 ・ 12 小時前23則留言
除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

除夕起變天！2波冷空氣南下　北部、東部轉陰雨

春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。

中天新聞網 ・ 10 小時前3則留言
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼

「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼

[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...

今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前398則留言
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前發表留言
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢

過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢

2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味

食尚玩家 ・ 1 週前4則留言
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了　2026、2027產能已預訂一空

營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了　2026、2027產能已預訂一空

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...

FTNN新聞網 ・ 4 小時前1則留言

（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異

一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。

自由時報 ・ 13 小時前32則留言
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」　除夕2地先轉濕冷

今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」　除夕2地先轉濕冷

氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前發表留言