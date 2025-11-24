幻夢狐妖登場！程翎瑄作品在開拓極短篇大賞受肯定
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學多媒體數位內容學士學位學程大三學生程翎瑄，於開拓動漫事業有限公司、開拓動漫祭及台灣動漫畫推廣協會共同主辦的「第十四屆開拓極短篇原創大賞」中脫穎而出，其原創插畫作品《世外之境》獲得插畫組佳作，為校內創意領域再添佳績。
程翎瑄表示，《世外之境》靈感源自日本傳說「百鬼夜行」，傳說中每逢百鬼夜行之夜，各式妖怪會遊走在人界與幽界的邊界。作品以狐妖少主為主角，描繪她身著華麗服飾，端坐於花幕與煙霧交織的幻境中，靜靜觀察人類的欲望與慾念。程翎瑄希望透過角色的神情與場景氛圍，讓觀者彷彿踏入一個介於人界與幽界之間的奇幻世界，體驗若隱若現的夢幻意境。
程翎瑄特別感謝指導老師陳志隆副教授與黃懷德老師的指導。她表示，自己畢業於普通高中，初入大學時對電繪經驗有限，但在老師的悉心指導下，從繪畫技法、色彩運用，到視覺敘事與風格塑造，都逐步累積能力，作品的細節與表現力也大幅提升。
陳志隆副教授指出，程翎瑄平時熱愛繪畫，創作時投入大量心力，對作品每個細節都反覆調整與推敲，透過圖像述說自己的故事。開拓動漫祭重視原創精神，扶植新銳創作者，此次得獎不僅肯定程翎瑄的創作能量，也展現她對動漫藝術的熱忱與潛力。陳副教授期待她未來能持續創作出更多精彩作品，並在專業領域發光發熱。
除了個人努力，程翎瑄也表示，校內學程提供的課程與資源，讓學生能夠接觸多媒體、數位內容及創意產業實務，對她提升專業技能與創作信心幫助甚大。她希望透過這次得獎經驗，激勵自己繼續創作，也鼓勵更多同學勇於挑戰原創作品。
