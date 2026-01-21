「幻影財富」也要被課稅 為保公司矽谷新創生態系往這兩州逃亡

美國加州政府近期擬議推動一項針對富豪徵收5%的「財富稅」（Billionaire Tax），這項法案表面上看似僅是對極高收入族群的加稅手段，但根據《紐約郵報》（New York Post）披露，隱藏在法案細則中的一項條款，正讓矽谷科技高層集體陷入恐慌。該條款擬將企業的「控制權」或「表決權」視同現金資產進行課稅，此舉被外界解讀為加州政府試圖對「權力」直接課稅。



這項提案的核心爭議在於，政府不再僅針對創辦人實質擁有的股份價值課稅，而是擴及至其所持有的「股權控制比例」。即使這些股權在法律上無法出售、無法變現，甚至不能用於支付稅單，創辦人仍必須為這份「虛擬價值」支付高額稅款。批評者將此現象稱為針對「幻影財富」（Phantom Wealth）的懲罰性課稅。

雙重股權結構面臨瓦解危機



在矽谷，許多科技巨頭與新創公司習慣採用「雙重股權結構」（Dual-class Stock），亦即俗稱的「AB 股」。這種制度允許創辦人透過持有特殊類別的股票，在出售大部分經濟股權吸引投資人的同時，仍保留絕大多數的投票權（表決權）。例如，一股普通股可能僅有 1 票投票權，但創辦人持有的一股特殊股可能擁有 10 票投票權。這種結構旨在保護創辦人的長期發展願景，避免公司在發展初期受到短期股東壓力或惡意併購的干擾。



然而，加州的新提案打破了「經濟所有權」與「行政控制權」之間的界線。若該法案通過，一名持有公司 3% 股份、卻擁有 30% 投票權的創辦人，將被稅務機關視為擁有 30% 的股權價值進行課稅。

對於許多正處於高成長階段的公司創辦人而言，這項法案等同於一場財務災難。假設一名創辦人將公司經營得有聲有色，公司估值在帳面上飆升至數十億美元，但其個人持有的股票仍處於閉鎖期，或者為了維持控制權而無法拋售。在這種情況下，創辦人可能僅領取一般水準的薪資，戶頭裡並沒有充足的現金，卻必須面臨加州政府根據「帳面估值」索取數百萬、甚至數億美元的稅款。

產業分析人士指出，這就像是政府在房主尚未出售房屋前，先根據房地產市場的高點估價，並要求房主必須以現金支付一筆鉅額的預期稅款，不論該房主是否有足夠的流動資金。

創新與留任的兩難困境



矽谷企業家們紛紛發出警告，認為這項規則嚴重打擊了在加州創業並維持控制權的誘因。創辦人現在面臨痛苦的抉擇：若為了抵禦惡意收購或落實企業長期願景而保留控制權，就必須承擔毀滅性的稅務負擔；若選擇提早放棄控制權以求稅務安全，則公司可能在尚未成熟前就面臨經營權易手的風險。

目前，矽谷的高階主管圈內已傳出強烈的反彈聲浪，認為加州政府傳遞了一個明確且冷酷的訊息：「歡迎在加州創新，但別想在成功的同時保有對公司的掌控力。」隨著法案討論熱度升溫，市場普遍擔憂這將加速企業撤出加州的「逃離潮」，讓更多新創生態系向德州或佛羅里達州轉移。



責任編輯:許詠翔



