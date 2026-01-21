幻想住天龍國？他驚見新北人對外自稱「台北人」 眾人揭1原因：習慣了

生活中心／王文承報導

被戲稱為「天龍國」的台北市，擁有完善的交通共構系統與豐富的吃喝玩樂機能，是不少人嚮往居住的城市。不過，時常可聽見居住在新北市的民眾，對外自稱是「台北人」。一名網友表示，自己在現實生活中真的遇到「新北人對外會說自己是台北人」的情況，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他驚見新北人對外自稱「台北人」 眾人揭1原因：習慣了



一名網友在社群平台《Threads》上發文指出，實際生活中確實遇到有人自稱是台北人，實際卻住在新北市，直言「新北人好像對外縣市真的會講自己是台北人耶，剛剛真的遇到一個說他要回台北的人」。原PO強調，並非刻意挑起地域對立，只是單純印證過去在生活中及網路上看過的說法。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為，這種說法多半源自歷史背景與生活習慣，「以前是台北縣的時候，講台北本來就是一個大範圍概念」、「我一直到大學都住在台北縣，說自己是台北人有什麼問題」、「新北市改制後才有區隔感，但有些人講習慣了也很正常」、「我也都說台北，不是要假裝天龍人，只是習慣而已」、「因為小時候那裡就叫台北縣」、「雙北本來就是共同生活圈」。

也有網友從溝通便利與外縣市視角解釋，「對外就統稱台北，講太細外地人反而聽不懂」、「講了新北，對方還會再問在哪裡，最後還是說那就是台北」、「通常是外縣市的人直接統稱台北」、「我說新北人，台南朋友回我『你們不都台北人嗎，誰分得出來』」。

此外，也有不少網友表示，自己會直接以居住區域自稱，「新北人通常會說回中永和、新莊、蘆洲吧」、「淡水人會直接說自己是淡水人，住竹圍或紅樹林也一樣」、「我會說自己是板橋人」、「我都說回林口」、「主要還是看距離遠近，距離越遠越容易被放大成台北」。

