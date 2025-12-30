幻想文？中國官媒驚爆「已封鎖台灣4港口」 海巡署霸氣打臉了

即時中心／高睿鴻報導

為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；既昨（29）日舉行「圍台軍演」後，中國解放軍今天竟又繼續於平潭，射擊PCH191火箭彈，引發國際關注。不僅如此，中國官媒還配合發動認知作戰，竟宣稱已封鎖台灣4座港口，遭我國海巡署痛批，這根本是不折不扣的假訊息、意圖混淆視聽；海巡署強調，將致力維護海上交通線、保護航行船隻安全，更霸氣嗆明「在中華民國水域，只有海巡擁有執法權」。

海巡署首先表示，今天早上9點，已會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，掌握中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區；所幸，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。海巡署強調，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶；另，對於違法進入我國水域的海警船，均採1對1方式併航監控、強勢驅離，「在中華民國水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越」。

另，針對中國封鎖台灣4座港口的謠言，海巡署指出，這是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽；海巡署亦承諾，將致力維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。

最後，海巡署也痛批中國「無視國際規範」，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。海巡署怒嗆，這種不負責任的舉止，非但不是正義力量，反而是麻煩製造者；因此該署也直言說，「我們不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移」。

海巡署連江艦遭遇中國海警船。（圖／海巡署提供）

