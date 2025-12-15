幻聽是不是「想太多」？帶你了解幻聽的成因與治療方式，一次搞懂常見的聽覺幻覺！
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部
「幻聽」是指個體在沒有外部聲音刺激的情況下，感覺到有聲音的存在，這些聲音可能是命令、批評、讚美、耳語、或其他日常不會出現的音訊。幻聽是思覺失調症的常見的症狀之一，也可能出現在躁鬱症、重度憂鬱症、藥物濫用或其他精神疾病中。
多數幻聽患者屬於「語言性聽覺幻覺」，也就是說聽到不存在的說話聲。部分患者描述為熟悉的聲音，也有人認為這些聲音具命令性或威脅性，可能影響其行為甚至導致自傷或他傷行為。
為什麼會出現幻聽？
幻聽的成因多元，包括：
精神疾病：思覺失調症、雙相情感障礙、重度憂鬱症等。
腦部發育異常或創傷：如車禍造成的腦傷、兒童時期遭遇創傷或虐待。
物質使用：酗酒、使用毒品（如：安非他命、大麻等）會增加幻聽風險。
神經退化疾病：如帕金森氏症、路易氏體失智症、阿茲海默症等也可能引發幻覺。
代謝或內分泌異常：如肝腦病變、甲狀腺問題等。
出現幻聽並不一定等同於思覺失調症，需由精神科專業醫師進行完整評估與診斷。
幻聽的診斷與鑑別方式
在臨床診斷幻聽時，醫師通常會透過多面向的評估來判斷其嚴重程度與可能成因。首先，會觀察幻聽內容是否具備命令性、批判性或帶有威脅性，這類聲音可能驅使患者採取危險行為，必須特別警覺。其次，醫師會確認患者是否在清醒狀態下持續出現這些聲音，以排除夢境、半睡眠狀態或譫妄等可能性。
此外，診斷過程中也會評估幻聽對患者行為的影響，例如是否曾因聽從幻聽的指示而做出某些具風險的行動。病識感的評估同樣重要，亦即患者是否能分辨這些聲音為內在產生的幻覺，而非外在實際存在的聲音。最後，醫師會進一步檢視是否伴隨妄想、情緒障礙、或其他行為異常等精神症狀，藉此協助鑑別幻聽的病因，例如是屬於思覺失調症、情緒性精神病，或是其他潛在身心狀況所致。
幻聽的治療方法有哪些？
治療幻聽的方式需根據其成因與嚴重程度進行整合性的處理，目前國內外的臨床指引與研究已證實，多種治療方法可有效改善幻聽症狀，並提升患者的生活品質。
在藥物治療方面，抗思覺失調症藥物是第一線的選擇，尤其以第二代抗思覺失調症藥物（如：Risperidone、Olanzapine、Quetiapine、Clozapine）最為常用。
心理治療是治療幻聽的重要方法之一，能幫助患者從內在調整對幻聽的看法與反應。舉例來說，認知行為治療會引導患者理解幻聽只是大腦產生的訊號，並學習更健康的方式來面對這些聲音，進而降低產生的焦慮或不安。
此外，有一種較新的治療方式叫做虛擬實境輔助治療，會利用電腦模擬出「聲音」的模樣，讓患者學習如何面對與回應幻聽，這能幫助他們建立更多自信與掌控感。另一種方法是接受與承諾治療，則是協助患者慢慢接受幻聽的存在，同時把重心轉移到對自己有意義的事物上，例如家庭、工作或興趣，減少幻聽對情緒的干擾，提升生活品質。
對於服用藥物後效果不佳的患者，醫師有時會考慮使用腦刺激技術作為輔助治療選項。其中，經顱磁刺激（rTMS）以及θ波爆發刺激（cTBS）是目前研究最多、也最具實證支持的兩種方法。這些治療方式屬於非侵入性技術，不需要開刀或植入裝置，僅透過外部設備針對大腦中與幻聽相關的區域進行磁波刺激，以調節神經活動。透過這種方式，可以幫助大腦改善異常的聽覺訊息處理，對於幻聽長期困擾、且對藥物效果有限的患者而言，有助於減輕幻聽出現的頻率與不適感，並進一步提升生活品質。多項臨床研究也已證實，這類腦刺激技術在安全性與療效方面均表現良好，逐漸成為現代精神醫學中有潛力的輔助治療選擇。
幻聽患者的日常照護與自我管理技巧
治療幻聽不僅仰賴藥物與專業介入，自我照護與家人支持也是重要環節。以下為具體建議：
幻聽出現當下的應對方法
嘗試轉移注意力：如聽音樂、運動、與人交談、看電視。
對幻聽說「停下來」、「走開」。
摀住耳朵、詢問他人是否也聽到聲音，幫助分辨真實與幻覺。
將當下的情緒與聽到的內容記錄下來，協助醫師了解症狀變化。
平時的預防與照護建議
規律服藥與定期回診。
保持規律作息、均衡飲食、充足睡眠。
避免使用酒精與毒品。
若情緒低落或出現傷害念頭，請立即就醫或尋求支持。
團體與社會支持
參加支持團體、自助會或家屬工作坊，與其他經歷相似的病友交流。
家人與照顧者可學習相關溝通技巧，共同建立安全支持的生活環境。
幻聽不是「想太多」，請用理解取代歧視
幻聽確實可能帶來困擾，但它其實是大腦功能異常的一種表現，而非患者捏造或想像出來的內容。遺憾的是，社會上對幻聽以及思覺失調症仍存有許多誤解與污名，這些偏見不僅讓患者感到羞愧或害怕，也可能導致延遲就醫、甚至中斷原本有效的治療。唯有透過社會的理解與接納，建立一個支持而非排斥的環境，患者才能在穩定中逐步康復，重建生活的希望與自信。
