幻聽發作誤認被嘲諷！新北女捷運砍少年害破相 高院加重改判

王女思覺失調症發作產生幻聽，持刀砍傷高中生，二審刑期加重。資料照片

新北市43歲王姓女子患有思覺失調症，去年11月深夜，她持美工刀在捷運板南線車廂內持美工刀割傷17歲鄭姓高中生臉、頸部，所幸一旁乘客見狀立即壓制，才沒有釀成更大傷亡，事後王女遭到送辦被依殺人未遂罪起訴，新北地院一審判處有期徒刑4年6月，案經上訴，台灣高等法院11日加重改判，王女需服7年有期徒刑，並需於刑期執行完畢後，施以監護2年。

2024年11月8日晚間10點15分，王女搭乘捷運從新埔站到頂埔站，在列車行駛中，她在車廂第4節第3車廂看見鄭姓少年站在車廂右側側門旁，瞬間幻聽發作，認為少年對她出言嘲諷，因此拿出隨身攜帶的美工刀朝少年頭部揮砍，造成其左臉、左頸、左耳、鼻子等處受到刀傷，幸好少年奮力抵抗及車廂其他乘客幫忙壓制，沒有造成生命危害。警方獲報後逮捕王女，詢問後依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

偵查階段，王女否認知道鄭姓少年是未成年人，辯稱攻擊當下沒有看到對方穿學生制服，也沒有背書包，雖少年長褲有學校的英文字樣，但因自己是台南人，不清楚台北市有哪些學校，更無法知道每間學校的英文名稱，無從判斷對方為未成年人。

但新北地院合議庭認為，王女在攻擊時，先2度望向被害者，且鄭姓少年證稱，案發當天穿著米白色帽T、灰色外套以及學校的運動長褲，並非穿著西裝或明顯可判斷為社會人士的服飾，且雖然被害人身形顯較一般成年人瘦小，也未戴口罩遮住臉部，一眼即可見其面容稚嫩，一般人自穿著、體型及臉部特徵應可預見其可能為未滿18歲之少年。

一審法官審酌王女受到思覺失調症影響，犯後坦承殺人未遂犯行，然未與告訴人達成和解之犯後態度等一切情狀，判處有期徒刑4年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

引發社會恐慌不可取 二審刑度多一倍

案件經過上訴，高院合議庭審酌，王女因幻聽，持刀攻擊素不相識的陌生人，持利刃攻擊其致命部位，根據鄭姓少年父親透露，兒子的傷口雖已經復原，但在臉上留下疤痕，需要醫美處理，法官指出，王女持刀攻擊的是不特定人士，讓車廂及月台內民眾恐慌逃竄，直接導致3名旅客在逃跑過程中不幸受傷，癱瘓並危害捷運及月台的正常運轉，進而引發社會大眾的群體恐慌，被告犯罪手段惡劣、所生危害甚鉅。

合議庭考量王女並沒有任何的前科素行，犯後尚坦承犯行，因家庭經濟狀況才未能與鄭姓少年達成和解或賠償損害；兼衡王女自述事發時從事電子零件業，獨居，有勞動能力及意願，家庭支持系統弱，社會復歸可能性不高，其罹患精神疾病更需要的是長期治療等一切情狀，量處7年有期徒刑，並需於刑期執行完畢後，施以監護2年。



