幻聽？陸軍「實踐部隊」役男懷疑被嘲笑…揍噴同袍眼鏡！他民、刑事雙敗

記者陳弘逸／台南報導

邱姓義務役士兵，集合時誤以為遭同袍嘲笑，憤而辱罵、恫嚇對方，還出手把對方眼鏡爆，刑事部分遭判拘役50天；受害同袍提告刑事附帶民事賠償，獲判3萬738元，可上訴。（與本案無關）（示意圖／陸軍提供）

有「實踐部隊」稱號的台南市官田區陸軍步兵203旅營區，去年爆役男衝突；21歲邱姓義務役士兵，集合時誤以為遭同袍嘲笑，憤而辱罵、恫嚇對方，還出手把對方眼鏡爆，刑事部分遭判拘役50天；受害同袍提告刑事附帶民事賠償，獲判3萬738元，可上訴。

判決指出，21歲邱姓義務役士兵，2024在年1月1日晚上8時許，有「實踐部隊」稱號的台南市官田區陸軍步兵203旅服役，因誤以為遭鄭姓同袍嘲笑，竟辱罵「X你娘機掰」還恫嚇對方「你給我等著」，並徒手毆打，導致對方左顳部與左臉挫傷，眼鏡還被打落地面，造成毀損。

刑事部分，邱男被依傷害罪，處拘役50天，得易科罰金；檢方認量刑過輕，上訴遭駁回；後續受害鄭姓同袍，提告刑事附帶民事賠償。

鄭男主張，738元醫療費、6200元眼鏡費及20萬元精神慰撫金，共求償20萬6938元。邱男挨告，審理期間都未出面，因此民事庭法官堪信主張為真實。

法官審酌，鄭男26歲於銀行任職，月薪約4萬3000元；被告邱男21歲，目前在監獄服刑；衡量雙方身分、地位、經濟情形，判邱應賠償3萬738元，可上訴。

