幻藍小熊化身「搖滾舞伶」開唱 親友團加持讓許媛媛落淚了

GENBLUE幻藍小熊週末在高流與5,000名歌迷同樂。（天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊昨晚空降高雄流行音樂中心，化身「搖滾舞伶」炸裂全場，3小時「夢鏡音樂樂園」嗨翻5,000名觀眾；6人不只挑戰首次「LIVE BAND＋舞蹈」結合演出，更一口氣解鎖「SOLO舞台」「限定曲目首唱」三大驚喜，搖滾氣場全開。

這場高流演唱會不只吸引粉絲滿場支持，6位團員的家人也各自組成「超級應援團」現身力挺。AYEON的爸爸、媽媽與妹妹特地從韓國飛來觀演，剛好巧遇媽媽生日，她動情說：「希望這場演出能成為給媽媽最好的禮物。」來自高雄的許媛媛則在台上哽咽落淚，「我的家人終於能看到我的表演！」采甄笑說爸爸堅持要「全場都聽到他的加油聲」，還有家長準備地瓜球與綠豆湯慰勞工作人員。團員們在家人與歌迷的雙重應援中綻放最真摯的能量，寫下屬於她們的高流篇章。

GENBLUE幻藍小熊以鄧紫棋〈天空沒有極限〉作為「高流限定」驚喜曲。（天空娛樂提供）

演唱會以「MIRROR（鏡子）」為主題，從舞台設計、曲目編排到造型呈現「鏡中自我」概念，並以〈COCOCO〉〈ACT LIKE THAT〉〈V.I.P〉搖滾改編開場，電吉他與鼓聲一出瞬間燃爆全場。熟悉旋律化為強勁搖滾聲浪，6人以爆發力與舞姿震撼全場，宣告夢鏡音樂樂園正式啟動。全場共23首曲目，貫穿「The Face We Show」「Cracks in the Glass」「The True Self」「Reflection」四大章節，濃烈女力搖滾氣息貫穿3小時。

許媛媛感動在故鄉高雄開唱。（天空娛樂提供）

首次挑戰LIVE BAND形式，幻藍小熊笑稱是出道以來最大挑戰。為精準融合節奏與舞步，6人提前1個月魔鬼訓練，每天連續模擬兩場完整SET，練到深夜3點只為完美呈現。她們也親自策劃SOLO舞台，從曲目挑選到造型一手包辦。XXIN改寫Jessi〈STAR〉自剖內心矛盾，許媛媛首度公開自創曲〈我是真的很愛很愛你〉送給粉絲；AYEON唱〈Cruel Summer〉展現自信能量，毓與NICO分別挑戰〈Poker Face〉與〈You & Me〉性感突破形象；采甄翻唱〈Bet On Me〉化身樂團主唱，展現爽朗魅力。

AYEON的爸爸媽媽與妹妹特別從韓國飛到高雄看她表演。（天空娛樂提供）

壓軸階段，6人以鄧紫棋〈天空沒有極限〉作為「高流限定」驚喜曲，象徵勇敢逐夢精神。隊長XXIN表示，歌詞「看看鏡子裡的你帶著曾經的我」正呼應「鏡子」主題與她們的成長心境。唱前6人更各自朗讀親筆信，向粉絲與家人告白，場面溫馨動人。最後幻藍小熊在萬人尖叫與淚光中合體鞠躬，以最真摯的笑容與熱淚，為「夢鏡音樂樂園」劃下完美句點。

