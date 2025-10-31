幻藍小熊將登高流期待嗑美食

幻藍小熊GENBLUE 10月31日受邀出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益活動。（鄧博仁攝）

幻藍小熊（GENBLUE）10月31日受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使。她們9月原本應邀赴美國擔任「2025第二屆亞利桑納響尾蛇台灣日」表演嘉賓，豈料抵達美國機場後卻因簽證出問題，隨即被遣返回台灣，昨憶起她們當時被帶進一個小房間裡被海關問話，心情很緊張又錯愕。

幻藍小熊表示當下一開始沒有進入狀況，後來覺得沒有辦法在現場演出很可惜，「想說真的不能表演嗎？但是我們相信把自己準備好後，未來還有機會去演出」，隊長XXIN也提到，特別是對事前已經飛去美國的粉絲感到抱歉，謝謝歌迷一路以來支持。

幻藍小熊日前跟金曲台語歌王羅時豐在金鐘獎上默契又唱又跳，獲得好評，她們笑說跟羅時豐合作練舞練唱的過程很有趣，羅時豐像是個爸爸般的暖心照顧著她們，彩排到深夜仍一直關心她們，「會餓嗎？會累嗎？」她們期待下次再跟羅時豐合作。

她們將在8日於高雄流行音樂中心開唱，期待跟粉絲相見歡，身為高雄人的成員許媛媛計畫要帶成員們去吃高雄夜市美食，她們為了演唱會大多都只吃原型食物，維持窈窕好身材，NICO、采甄則是公認的吃不胖體質，采甄幽默地謙虛說：「我是吸收不良。」

熱心公益的她們盼盡自己小小的力量，集結成大力量，昨邀請民眾透過全台萊爾富門市響應「零錢捐」幫助紅心字會弱勢兒童籌募營養餐費，讓弱勢兒童能夠擁有營養餐食、健康成長。