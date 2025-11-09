幻藍小熊燃炸高流嗨翻5000粉 成員許媛媛看到媽媽當場爆哭

GENBLUE幻藍小熊成團兩年成功征服高流開唱(上排左起：NICO、毓、許媛媛、下排左起XXIN、AYEON、采甄)。（天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊8日登上高雄流行音樂中心舉辦「GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES」，以「MIRROR」(鏡子)為主題延伸， 一次解鎖「LIVE BAND熱血現場」、「SOLO舞台」、「限定曲目首唱」三大首秀驚喜，燃炸港都5000名粉絲。

幻藍小熊化身「搖滾舞伶」登場，帶來兩首破千萬點閱金曲〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉以及人氣勁曲〈V.I.P〉，爆發力與華麗舞姿震撼全場！這次演出中有超過半數曲目重新改編為 LIVE BAND 版本，讓幻藍小熊直呼：「這是出道以來最大挑戰！」

許媛媛在家鄉高雄開唱，格外興奮。（天空娛樂提供）

忙內NICO演唱Jennie的金曲展現性感小成熟。（天空娛樂提供）

為了完美呈現每一段節奏、呼吸與舞步的精準融合，6人一個月前便展開「體能魔鬼訓練」，每天連續模擬兩次完整演出SET，藉以鍛鍊現場爆發力與穩定度，更在倒數一周每天閉關練團到深夜3點，只為確保聲音與樂器完美契合，在正式登台時能以最強狀態呈現。

除了全新搖滾改編曲目為演唱會注入滿滿熱血能量，幻藍小熊親自擔任創意總監，從曲目挑選、造型設計到舞台概念全程參與；其中XXIN 以韓國歌手 Jessi 的〈STAR〉為藍本，親自改寫饒舌詞剖開自己內心的矛盾與堅強。她坦言：「寫詞的過程像一場自我解剖，也是一場對靈魂的對話。」向一路支持她的人致敬。許媛媛則帶來首支創作曲〈我是真的很愛很愛你〉回饋粉絲，她說：「這首歌是寫給粉絲的，也寫給那個曾經追星的自己。希望大家在愛我們的同時，也能好好愛自己。」

毓展現過人舞蹈功力致敬Lady Gaga。（天空娛樂提供）

VOCAL擔當AYEON 特別選唱了Taylor Swift 的〈Cruel Summer〉，用充滿自信與活力的舞台詮釋她對「獨立與勇氣」的定義；毓及NICO分別以 「」前輩Lady Gaga 的經典神曲〈Poker Face〉及翻唱 Jennie 的〈You ＆ Me〉向偶像致敬；「忙內」NICO 展現性感成熟的一面令粉絲驚艷，她坦言：「一開始很沒安全感，因為沒有姐姐們在旁邊會覺得緊張，但她們一直鼓勵我，讓我更有勇氣展現不同面貌的自己。」至於采甄則翻唱加拿大樂團 Walk Off the Earth 的〈Bet On Me〉，化身為「樂團女主唱」，更自稱是全團開心果，笑說：「原本覺得樂手老師們很酷不敢靠近，但後來熟了後越練越開心，互動後很容易把大家逗樂！」

除了驚喜祭出多首新歌首演外，幻藍小熊更挑戰翻唱天后 鄧紫棋〈天空沒有極限〉，以此象徵「勇敢追夢、無懼挑戰」的精神，也向一路支持她們的公司與粉絲致敬，隊長XXIN表示：這首歌不僅代表著團員們對舞台極限的挑戰，歌詞一句『看看鏡子裡的你帶著曾經的我』，正呼應她們這次以「MIRROR鏡子」為主題的演唱會與專輯概念，同時歌名『天空』也恰好與公司名稱相互映照，因此特別選了這首歌，象徵GENBLUE幻藍小熊不斷突破、昂首向前的堅定信念。」

GENBLUE幻藍小熊成團兩年成功征服高流開唱(左起：采甄、NICO、許媛媛、XXIN、毓、AYEON)。（天空娛樂提供）

值得一提的是，在演唱〈天空沒有極限〉之前，GENBLUE幻藍小熊六位成員特別各自現場念出事先寫好的一封信向全場粉絲感性告白，把出道至今對於粉絲及家人的支持所要表達的感謝，以及一路以來的心路歷程一次傾訴，其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅眼眶，最感性的許媛媛一看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」

