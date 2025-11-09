幻藍小熊燃炸高流嗨翻5000粉 成員許媛媛看到媽媽當場爆哭
GENBLUE幻藍小熊8日登上高雄流行音樂中心舉辦「GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES」，以「MIRROR」(鏡子)為主題延伸， 一次解鎖「LIVE BAND熱血現場」、「SOLO舞台」、「限定曲目首唱」三大首秀驚喜，燃炸港都5000名粉絲。
幻藍小熊化身「搖滾舞伶」登場，帶來兩首破千萬點閱金曲〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉以及人氣勁曲〈V.I.P〉，爆發力與華麗舞姿震撼全場！這次演出中有超過半數曲目重新改編為 LIVE BAND 版本，讓幻藍小熊直呼：「這是出道以來最大挑戰！」
為了完美呈現每一段節奏、呼吸與舞步的精準融合，6人一個月前便展開「體能魔鬼訓練」，每天連續模擬兩次完整演出SET，藉以鍛鍊現場爆發力與穩定度，更在倒數一周每天閉關練團到深夜3點，只為確保聲音與樂器完美契合，在正式登台時能以最強狀態呈現。
除了全新搖滾改編曲目為演唱會注入滿滿熱血能量，幻藍小熊親自擔任創意總監，從曲目挑選、造型設計到舞台概念全程參與；其中XXIN 以韓國歌手 Jessi 的〈STAR〉為藍本，親自改寫饒舌詞剖開自己內心的矛盾與堅強。她坦言：「寫詞的過程像一場自我解剖，也是一場對靈魂的對話。」向一路支持她的人致敬。許媛媛則帶來首支創作曲〈我是真的很愛很愛你〉回饋粉絲，她說：「這首歌是寫給粉絲的，也寫給那個曾經追星的自己。希望大家在愛我們的同時，也能好好愛自己。」
VOCAL擔當AYEON 特別選唱了Taylor Swift 的〈Cruel Summer〉，用充滿自信與活力的舞台詮釋她對「獨立與勇氣」的定義；毓及NICO分別以 「」前輩Lady Gaga 的經典神曲〈Poker Face〉及翻唱 Jennie 的〈You ＆ Me〉向偶像致敬；「忙內」NICO 展現性感成熟的一面令粉絲驚艷，她坦言：「一開始很沒安全感，因為沒有姐姐們在旁邊會覺得緊張，但她們一直鼓勵我，讓我更有勇氣展現不同面貌的自己。」至於采甄則翻唱加拿大樂團 Walk Off the Earth 的〈Bet On Me〉，化身為「樂團女主唱」，更自稱是全團開心果，笑說：「原本覺得樂手老師們很酷不敢靠近，但後來熟了後越練越開心，互動後很容易把大家逗樂！」
除了驚喜祭出多首新歌首演外，幻藍小熊更挑戰翻唱天后 鄧紫棋〈天空沒有極限〉，以此象徵「勇敢追夢、無懼挑戰」的精神，也向一路支持她們的公司與粉絲致敬，隊長XXIN表示：這首歌不僅代表著團員們對舞台極限的挑戰，歌詞一句『看看鏡子裡的你帶著曾經的我』，正呼應她們這次以「MIRROR鏡子」為主題的演唱會與專輯概念，同時歌名『天空』也恰好與公司名稱相互映照，因此特別選了這首歌，象徵GENBLUE幻藍小熊不斷突破、昂首向前的堅定信念。」
值得一提的是，在演唱〈天空沒有極限〉之前，GENBLUE幻藍小熊六位成員特別各自現場念出事先寫好的一封信向全場粉絲感性告白，把出道至今對於粉絲及家人的支持所要表達的感謝，以及一路以來的心路歷程一次傾訴，其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅眼眶，最感性的許媛媛一看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」
更多中時新聞網報導
羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休
疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵
Tilly Birds寶島嗨歌誇台粉泰文好
其他人也在看
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 5 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 20 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 5 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立
中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。太報 ・ 5 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演的《人浮於愛》熱播中，四位主演日前分享現代愛情的幸福祕訣。結婚5年、育有三寶的楊祐寧說，夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」強調要『尊榮』另一半：「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭書瑤、春風爆熱戀「她親解兩人真實關係」 被對方一句「讓我照顧你」感動
「瑤瑤」郭書瑤宣布加盟好友春風的公司「混血兒娛樂」，先前兩人緋聞頻傳，讓春風忍不住爆粗口澄清，聊起這件事郭書瑤表示「我之前喜歡的類型，你們不都知道是怎樣嗎？我應該不會變！」自認還是喜歡高帥型的，並說「好的男生就是留一輩子，當朋友就好，我好像很容易被分手，不想因此好的男生就沒了。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
雪碧嗆酸民「看戲是傻子」！突公開謝侑芯「生前超嗨1影片」
娛樂中心／綜合報導31歲「護理系女神」台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻在失聯多日後被發現陳屍吉隆坡高檔酒店房內，事件震驚兩地社群。隨著案情進展，大馬警方將案件轉列「謀殺罪」偵辦，並對創作歌手黃明志發布通緝，黃明志已於5日凌晨在律師陪同下投案。謝侑芯生前好友雪碧近來頻頻替她發聲，稍早更在社群曝光兩人拍攝的短影音，感性直言「好懷念」。民視 ・ 1 天前