幻藍小熊甜酷站台《逆水寒》一週年 宅宅舞首秀＋虛擬分身同跳

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】開放世界MMORPG《逆水寒》(29)日舉辦一週年發佈會，這遊戲本就以超佛心著稱，一週年竟敢祭出「250 億首儲金全額返還」計畫，從開服至今的歷史首儲全部將以限定紋玉返還，為遊戲業投下一發福利改革震撼彈！

終於說動人氣女團GENBLUE幻藍小熊首度跨界站台，發佈會現場，KPOP女團首跳二次元宅文化的「宅宅舞」帶來超酷反差，甜酷舞步透過現場AI 動作捕捉一秒穿越進遊戲翻跳，一鍵生成多人同步共舞效果，驚人效果完美展現偶像 × 遊戲 × AI技術的超前魅力。

▲GENBLUE幻藍小熊甜酷站台《逆水寒》一週年，宅宅舞首秀＋虛擬分身同跳。（楊珊雯拍攝）

GENBLUE幻藍小熊六位團員舞蹈畫面透過超強AI動捕技術，一鍵導入遊戲最新「劇組模式」，遊戲內六位遊戲角色即刻同步複製團員舞姿，打造「偶像 × 虛擬分身」沉浸式演出，尖叫聲掀頂。《逆水寒》以創新技術實現「娛樂即創作」，虛實融合舞台魅力爆表。

團員們聊到首次合作的心情，以及與玩家近距離互動的趣味瞬間。她們也天馬行空地分享如果自己在遊戲中擁有專屬角色會是怎樣的造型與技能：XXIN 想加入熊爪手勢動作，AYEON則期待未來能有專屬主題曲或攻擊音效，媛媛和 LILI對專屬角色與主題舞蹈充滿期待，采甄希望推出守護玩家的角色劇情還自爆：「我媽玩逆水寒有儲值！」，表示很期待這次的返還福利還可以讓角色造型變得更美，而 NICO 則構想專屬任務與線上 ID 卡。團員們也透露私下會一起玩《逆水寒》，更有時會與粉絲組隊完成種田、釣魚或副本挑戰，與粉絲的線上互動，笑說「有時我們真的被粉絲帶飛！」，展現親民魅力。

同時，GENBLUE幻藍小熊也紛紛表示在合作時，被遊戲內的「黑科技」給驚豔到，遊戲內不僅能上傳自己想在遊戲中實現的動作，還可透過AI指令自動生成專屬表演。系統同步捕捉面部表情與角色外觀，並支援一鍵「流暢運鏡」，瞬間完成短劇或舞蹈影片製作，真正達成「一秒出片」。這樣的創新玩法，彷彿在遊戲世界中拍攝短影音，不論是創作劇情、展示舞步，或欣賞其他玩家的作品，都能沉浸於一個充滿創意互動與無限想像的類 Tik Tok 生態圈，打造屬於自己的虛擬舞台。

團員們在舞台上邊跳邊大啖遊戲特色小點「龍身鳳尾蝦」、「狀元包」及「珍珠奶茶」，直呼「跟《逆水寒》合作真的太幸福！」。

訪談中分享各自的「遊戲理想型」與幻想技能，AYEON 則表示偏好那種自信又堅強的角色，如鐵衣這種御姐職業，充滿「姐感」的氣場讓台下粉絲忍不住尖叫；媛媛展現仙氣美感，長髮飄逸，氣質正如她偏愛的素問輔助職業；LILI 與采甄各具特色，甜美與反差的 Girl Crush 氣息並存，仿佛《逆水寒》中的女團時裝穿越現實，令人眼睛為之一亮；NICO 外型可愛卻帶點大剌剌的個性，帶點反差萌讓不少粉絲笑翻，稱她為新職業玄機的天選Coser。

隊長 XXIN 透露逆水寒宣傳片已完成拍攝，成員將化身雙馬尾新職業「玄機」在一週年跟大家線上見面，而且《逆水寒》也是唯一 MMO 遊戲中可以免費自由轉職先例，掀起粉絲熱烈討論。

超前技術 × 次世代偶像 《逆水寒》2.0新賽年掀起GENZ浪潮

繼登上金鐘獎舞台後， GENBLUE幻藍小熊再次躍上《逆水寒》一週年版本發佈會以甜酷能量征服全場。《逆水寒》同場宣布 2.0 賽年畫質升級，4K 畫質升級與寫實光照技術，將帶來主機級的沉浸視覺體驗。。而「250 億首儲全返」創舉，恐引發遊戲業對未來玩家體驗和回饋的重新審視。同時，新職業雙馬尾小天才「玄機」、「遊戲版Tiktok」劇組站，無不向年輕族群發起強而有力的號召，也宣告遊戲娛樂化時代偶像 × 遊戲 × 科技全面啟動。