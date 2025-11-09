幻藍小熊登高流吸5千粉絲 媽媽現身台下許媛媛爆哭
【緯來新聞網】女團「GENBLUE幻藍小熊」8日登高流開唱舉辦《GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES》，吸引5千名粉絲到場支持。值得一提的是，這次演出中有超過半數曲目重新改編為LIVE BAND 版本，讓首次挑戰「樂團＋舞蹈雙重結合」的幻藍小熊直呼：「這是出道以來最大挑戰！」
GENBLUE幻藍小熊登高流開唱。（圖／天空娛樂提供）
為了完美呈現每一段節奏、呼吸與舞步的精準融合，六人早在一個月前便展開「體能魔鬼訓練」，以「體力＋情緒耐力極限訓練」為目標，每天連續模擬兩次完整演出SET，藉以鍛鍊現場爆發力與穩定度，此外，為了適應全新改編的LIVE BAND曲目，更在倒數一周每天閉關練團到深夜三點，只為確保在正式登台時能以最強狀態呈現。
GENBLUE幻藍小熊登高流，挑戰LIVE BAND演出。（圖／天空娛樂提供）
除了全新搖滾改編曲目，6名成員此次也以「鏡中的自己」為主題，一分為六展開風格迥異的 SOLO 舞台，並從曲目挑選、造型設計到舞台概念全程參與。其中XXIN 以韓國歌手 Jessi 的〈STAR〉為藍本，親自改寫饒舌詞剖開自己內心的矛盾與堅強。她坦言：「寫詞的過程像一場自我解剖，也是一場對靈魂的對話。」許媛媛則帶來首支正式公開的創作曲〈我是真的很愛很愛你〉回饋粉絲傳達最真摯的愛意。她動情地說：「這首歌是寫給粉絲的，也寫給那個曾經追星的自己。希望大家在愛我們的同時，也能好好愛自己。」
GENBLUE幻藍小熊隊長XXIN solo舞台展現饒舌功力。（圖／天空娛樂提供）
而在隊中的VOCAL擔當AYEON 特別選唱了Taylor Swift 的〈Cruel Summer〉，用充滿自信與活力的舞台詮釋她對「獨立與勇氣」的定義；毓及NICO分別以 前輩Lady Gaga 的經典神曲〈Poker Face〉及翻唱 Jennie 的〈You & Me〉向偶像致敬。其中舞蹈實力堅強的毓以極具張力的舞蹈與舞台表現掀起全場高潮，她表示：「Lady Gaga前輩是我最崇拜的偶像之一，很嚮往成為她那樣厲害的藝人，因此想趁著solo展現我內心想成為的那個樣子給大家看！」
GENBLUE幻藍小熊成員AYEON 特別選唱了泰勒絲的〈Cruel Summer〉。（圖／天空娛樂提供）
GENBLUE幻藍小熊成員毓展現過人舞蹈功力致敬Lady Gaga。（圖／天空娛樂提供）
而「忙內」NICO 則想藉著solo舞台「登大人」，擺脫以往甜美形象的她首次展現性感成熟的一面令粉絲驚艷，她坦言：「一開始很沒安全感，因為沒有姐姐們在旁邊會覺得緊張，但她們一直鼓勵我，讓我更有勇氣展現不同面貌的自己。」至於采甄則挑了加拿大樂團 Walk Off the Earth 的〈Bet On Me〉重新翻唱，以樂團互動形式演出的她化身為「樂團女主唱」，更自稱是全團開心果，笑說：「原本覺得樂手老師們很酷不敢靠近，但後來熟了後越練越開心，互動後很容易把大家逗樂！」
GENBLUE幻藍小熊忙內NICO的solo舞台演唱Jennie的金曲展現性感。（圖／天空娛樂提供）
GENBLUE幻藍小熊成員solo舞台化身樂團女主唱。（圖／天空娛樂提供）
在演唱〈天空沒有極限〉之前，6位成員特別各自現場念出事先寫好的一封信向全場粉絲感性告白，把出道至今對於粉絲及家人的支持所要表達的感謝，以及一路以來的心路歷程一次傾訴，其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅眼眶，最感性的許媛媛一看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」
