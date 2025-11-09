幻藍小熊登高流獻3大首秀驚喜 許媛媛見媽媽坐台下激動爆哭
女團GENBLUE幻藍小熊8日登上高雄流行音樂中心舉辦《GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES》，吸引5000名歌迷到場朝聖。6人除了一次解鎖「LIVE BAND熱血現場」、「SOLO舞台」、「限定曲目首唱」三大首秀驚喜，還翻唱鄧紫棋的〈天空沒有極限〉，唱出「勇敢追夢」宣言。其中，成員許媛媛在唸出寫給粉絲們信的橋段時，一看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭。
首次與樂團合作演出的幻藍小熊，一開場便以搖滾版〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉及〈V.I.P〉震撼全場，六人以爆發力十足的舞姿與高音演唱，搭配電吉他與鼓點，瞬間點燃現場氣氛。團員透露，這次過半曲目改編為LIVE BAND版本，為了完美融合舞蹈與音樂，她們提前一個月進行高強度體能訓練，甚至在演出前一周每天閉關練團至深夜，只為呈現最佳狀態。
除了搖滾改編曲目，幻藍小熊6人以「鏡中自我」為主題，各自帶來SOLO舞台，展現真實個性。XXIN以改編韓國歌手Jessi的〈STAR〉，透過自寫饒舌詞表達內心矛盾與堅強，她表示：「寫詞像一場自我解剖，也是對靈魂的對話。」許媛媛則獻上創作曲〈我是真的很愛很愛你〉，向粉絲傳達真摯情感，她動情說：「這首歌是寫給粉絲的，也寫給曾經追星的自己。」AYEON選唱Taylor Swift的〈Cruel Summer〉，展現自信與活力，而毓及NICO分別翻唱Lady Gaga的〈Poker Face〉與Jennie的〈You & Me〉，讓台下粉絲相當驚艷。
幻藍小熊還特別為高流場特別準備限定歌單，包括新歌〈ALBINO〉、〈CATCH YOU〉、〈GIRL TALK〉首唱，以及復刻〈Color Paper〉六人限定版。她們更挑戰翻唱鄧紫棋的〈天空沒有極限〉，以此象徵勇敢追夢的精神。隊長XXIN表示，這首歌不僅代表對舞台極限的挑戰，歌詞也呼應演唱會「鏡子」主題，同時與公司名稱相呼應，意義非凡。
值得一提的是，6人在演唱〈天空沒有極限〉前，各自唸出事先寫好的一封信，向粉絲們感性告白，表達出道以來對粉絲及家人們的感謝與心路歷程。其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅眼眶，最感性的許媛媛則在看到坐在台下的媽媽時，忍不住爆哭說：「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」
全場不僅有滿滿歌迷到場支持外，6名成員的家人更各自組成「超級應援團」，讓氣氛溫馨又感動。韓籍成員AYEON的爸爸、媽媽及妹妹特地從韓國飛來支持，她感動表示：「演唱會當天是我媽媽生日，這場演出是送給她的最好禮物。」采甄則笑說：「我爸爸說要用全場都聽得到的音量喊我的名字，我有阻止他，但我覺得他應該不會聽我的話！」
