幻藍小熊號召「零錢捐」 助弱勢兒童健康成長
記者王丹荷／綜合報導
女團GENBLUE幻藍小熊受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使，今（31）日出席記者會，邀請民眾響應「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費，讓他們能健康成長、快樂上學。團員們分享平時做公益的方式，隊長XXIN只要有看到零錢箱都會投一點心意進去，AYEON阿勇說，投硬幣的時候想著「這顆心應該會觸碰到別人吧」的這種心情，真的會很欣慰！
隊長XXIN表示，成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會，「平常的我們從粉絲那收到很多溫暖，這次能換我們發揮自己的影響力，讓更多的人關心弱勢族群，去做一些能幫助別人的事，讓這些能量持續循環，是件很有意義的事！」LILI毓也向粉絲喊話粉絲們一起用行動做公益，「讓世界多一點善意與笑容。」
團員們也分享被幫助時的體會，XXIN坦言自己是不太容易開口求助的人，但在團體生活中學到被幫助並不是脆弱，而是種信任，「很感謝主動關心或接住我的人。」AYEON阿勇說，第1次來臺灣，不會講中文，就得到了成員們的很多幫助，讓她練習中文進步的很快。許媛媛則是體會到被幫助的時候特別感激和溫暖，甚至會覺得怎麼會這麼幸運，「當人有正念，那他的世界就會是美好的。」
談起上月原本要到美國大聯盟球場演出，卻因簽證問題被美國海關攔下，被帶進小房間一個個詢問，最終仍無法入境，後來被通知遣返回臺灣都覺得好可惜，也對粉絲感到抱歉；她們即將於11月8日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，預告將有嘉賓助陣，近期她們臺韓兩地飛，其他時間都專心排練，期盼帶著這一年來走過全世界舞台的足跡，與粉絲們再次相遇。
幻藍小熊號朝響應「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。（紅心字會提供）
GENBLUE 幻藍小熊擔任紅心字會公益大使。（紅心字會提供）
