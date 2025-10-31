幻藍小熊赴美遭遣返 驚魂記曝光「被一個個帶進小房間」

幻藍小熊擔任公益活動大使。（圖／紅心字會提供）

女團「GENBLUE幻藍小熊」今（31日）受邀出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益記者會，擔任公益大使，號召全民透過全台萊爾富門市的零錢捐，為弱勢兒童籌募營養餐費。活動中，6位成員也分享了日常的行善習慣。

幻藍小熊為弱勢兒童籌募營養餐費。（圖／紅心字會提供）

隊長XXIN表示：「能成為公益大使真的很榮幸，這是我們把愛傳遞出去的機會。」強調希望用自身影響力帶動更多人行善，讓愛心能量循環。Ayeon也分享每次投零錢時，都會覺得「這顆心應該會觸碰到別人吧」，感到很欣慰。

廣告 廣告

不過，被問及上月赴美遭遇的簽證驚魂，團員們仍心有餘悸坦言：「當下真的很錯愕，在海關卡很久。」她們原訂9月20日參與「亞利桑納響尾蛇台灣日」演出，卻在飛抵美國後因簽證問題遭當地海關攔下，甚至被一個個帶進小房間訊問，最終仍無法入境，只能原地返台。對此，她們深感抱歉，遺憾沒能成功與粉絲見面。

幻藍小熊忙於即將到來的演唱會，仍百忙抽空做公益。她們也不忘預告將於11月8日登上高雄流行音樂中心舉辦演唱會。近期她們台韓兩地飛，其他時間都專心排練，期盼帶著最完美的狀態與所有「小熊餅乾們」再度相見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜