幻藍小熊赴美遭「原地遣返」 還原驚險實況：1個1個被帶到小房間

女團幻藍小熊31日出席公益記者會。紅心字會提供

人氣女團GENBLUE幻藍小熊今（31日）受邀出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益記者會，號召全民透過全台萊爾富門市零錢捐，為弱勢兒童籌募營養餐費。受訪提到她們上月赴美遭遇簽證驚魂，6人心有餘悸坦言，事發當下 心情錯愕又慌亂，遺憾沒能成功與粉絲見面，深感抱歉。

GENBLUE幻藍小熊上月20日原訂參與「2025第二屆亞利桑納響尾蛇台灣日」活動演出，卻在飛抵美國後因簽證問題被海關攔下。她們今受訪被問起此事，坦言：「當下真的很錯愕，在海關卡很久。」團員們還一個一個被美國海關人員帶進小房間確認資料，最終仍無法入境，只能原地飛返台灣。

GENBLUE幻藍小熊最近正忙於即將開唱的演唱會，今百忙抽空出席公益記者會，隊長XXIN表示：「能成為紅心字會公益大使真的很榮幸，這是我們把愛傳遞出去的機會。」她強調，平常從粉絲那裡收到很多溫暖，如今希望能反過來用影響力帶動更多人行善，「讓能量循環，是件很有意義的事」。

她們也分享平日的善舉，XXIN習慣每次看到零錢箱就投入心意，認為「小小力量也能發揮大影響」。AYEON說，每次投幣時都會想：「這顆心應該會觸碰到別人吧」，那種感覺讓人很欣慰。NICO與采甄也表示，從小受父母耳濡目染，結帳時總會隨手投零錢捐款。

活動尾聲，幻藍小熊以「愛心接力」象徵團結精神，笑談學生時期參加大隊接力的趣事，現場氣氛溫馨。她們也不忘預告將於11月8日登上高雄流行音樂中心舉辦演唱會，近期除了為打歌回歸、台韓兩地飛來飛去，其他時間都在專心排練演唱會，期盼以最完美的狀態和粉絲「餅乾們」再度相見。



