幻藍小熊轟炸高流5000人同樂！許媛媛見母親坐台下哽咽落淚

人氣女團「GENBLUE幻藍小熊」昨（8日）登上高流舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會，以「鏡中自我」為主題打造限定版「夢鏡音樂樂園」，一連演出23首曲目，與現場5000粉絲嗨玩3小時，氣氛宛如大型搖滾嘉年華。

幻藍小熊此次開唱挑戰三大「首次」，包括LIVE BAND熱血現場、SOLO舞台、限定曲目首唱。六位成員一登場就以〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉與〈V.I.P〉搖滾改編版掀開序幕，電吉他與鼓聲炸響全場，展現爆發力滿點的「搖滾舞伶」姿態。

GENBLUE幻藍小熊成軍2年首度在高流舉辦演唱會。天空娛樂提供

為了完美呈現這次與樂團合作的演出，團員們提前一個月進行「魔鬼訓練」，每天排練兩次完整SET、閉關練團到凌晨三點。團員笑說：「這是出道以來最累、也最熱血的一次挑戰！」演出中，每位成員都獻上個人SOLO舞台。此外，她們還首次公開新歌〈ALBINO〉、〈CATCH YOU〉、〈GIRL TALK〉，並翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉向粉絲致敬。團員們表示，這首歌象徵「勇敢突破與成長」，與演唱會主題「鏡中自我」相呼應。

安可橋段前，6人輪流念出寫給粉絲與家人的信，現場淚光閃爍。許媛媛看到坐在觀眾席的母親更哽咽落淚：這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」演唱會吸引爆滿粉絲支持，各成員家人也組成「超級應援團」到場。韓籍成員AYEON的家人特地從韓國飛來，讓她感動地說：「這是送給媽媽最好的生日禮物。」

