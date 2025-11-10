幻藍小熊限定「夢鏡音樂樂園」 高流開唱燃炸港都五千粉

幻藍小熊8日在高流開唱，吸引5千名歌迷前往朝聖。（圖／天空娛樂提供）

人氣女團「GENBLUE幻藍小熊」 8日在高雄流行音樂中心舉辦《GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流 MIRROR INTO OURSELVES》，共吸引5千名歌迷前往朝聖。她們首度擔任節目創意發想，以「MIRROR」為主題，將演唱會打造成「夢鏡音樂樂園」，透過LIVE BAND形式，以搖滾女力風格貫穿全場23首曲目，象徵蛻變與全新音樂篇章的啟航。

一開場幻藍小熊即化身「搖滾舞伶」，以〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等千萬點閱金曲的 全新搖滾改編版 震撼開場，引爆全場高潮。超過半數曲目以LIVE BAND版本呈現，團員們為此展開「體能魔鬼訓練」與閉關練團，展現極致爆發力。

幻藍小熊透過LIVE BAND形式，以搖滾女力風格貫穿全場23首曲目。（圖／天空娛樂提供）

6位成員更各自推出風格迥異的SOLO舞台，親自擔任創意總監，透過音樂揭示「真實自我」。為回饋粉絲，她們獻上 高流限定版歌單，除了獨家首唱三首全新作品，更挑戰翻唱鄧紫棋的〈天空沒有極限〉，象徵勇敢追夢的堅定信念。

在感性告白環節，團員們向粉絲與家人傾訴心聲，其中XXIN、許媛媛、NICO更一度哽咽。值得一提的是，團員們的家人此次 家族總動員 到場力挺。韓籍成員AYEON的爸爸、媽媽及妹妹特地從 韓國飛來台灣 支持，讓她感動表示：「演唱會當天剛好是我媽媽生日，將這場演出當成是送給她最好的生日禮物！」幻藍小熊在家人與歌迷的雙重應援中，共同寫下屬於她們閃亮的成長里程碑。

