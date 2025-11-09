幻藍小熊高流開唱五千粉絲嗨翻 團員回到家鄉哭成淚人兒

GENBLUE幻藍小熊在高流開唱。（圖／天空娛樂提供）

女團GENBLUE幻藍小熊8日在高雄流行音樂中心舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會，化身「搖滾舞伶」打造限定版「夢鏡音樂樂園」，帶來三小時的精彩演出，吸引五千名粉絲到場相挺。

這次演唱會由幻藍小熊親自參與創意發想，從舞台、內容、造型皆以呈現「鏡中自我」概念為出發點，透過「The Face We Show」、「Cracks in the Glass」、「The True Self」、「Reflection」四大章節，首次搭配樂團形式演出23首曲目。

廣告 廣告

幻藍小熊接連帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉、〈V.I.P〉等夯曲，也帶來SOLO舞台。XXIN以韓國歌手Jessi的〈STAR〉為藍本，改寫饒舌詞，她說：「寫詞的過程像一場自我解剖，也是一場對靈魂的對話。」許媛媛則帶來首支公開的創作曲〈我是真的很愛很愛你〉回饋粉絲；AYEON特別選唱泰勒絲的〈Cruel Summer〉；毓帶來偶像Lady Gaga的〈Poker Face〉；NICO翻唱Jennie的〈You & Me〉，難得展現性感成熟的一面；采甄則重新翻唱加拿大樂團Walk Off the Earth的〈Bet On Me〉。

GENBLUE幻藍小熊在高流開唱。（圖／天空娛樂提供）

為了回饋一路支持的粉絲，幻藍小熊特別準備了「高流場限定版專屬歌單」，除了驚喜祭出多首新歌首演外，更挑戰翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉，隊長XXIN表示，該曲不僅代表團員們對舞台極限的挑戰，也呼應鏡子的演唱會主題，象徵團體不斷突破、昂首向前的堅定信念。

幻藍小熊更各自現場念出事先寫好的一封信，表達對粉絲、家人的感謝，XXIN、許媛媛、NICO念到一半都一度哽咽。六位團員的家人也都到場戲獻上支持，許媛媛一看到坐在台下的媽媽更忍不住暴哭：「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導