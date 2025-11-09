「幻藍小熊」高流告白5000人 見親友團噴淚

「GENBLUE幻藍小熊」采甄（左起）、NICO、許媛媛、XXIN、毓、AYEON成團2年成功征服高流開唱。天空娛樂提供



「GENBLUE幻藍小熊」昨（11╱8）在高流舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會，唱〈天空沒有極限〉前，6人特別各自念出事先寫好的1封信向粉絲感性告白，其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半一度哽咽紅了眼眶，許媛媛看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了」。

此次演唱會不僅吸引5000名歌迷，6人的家人也更各自組成「超級應援團」，韓籍成員AYEON的爸媽及妹妹特別飛來台灣，讓她感動表示：「演唱會當天剛好是我媽媽生日，讓這場演唱會別具意義，也想透過這場演出讓媽媽看到我這幾年離鄉背井打拼的成長，當成是送給她最好的生日禮物。」

而采甄則笑說：「我爸爸說要用全場都聽得到的音量喊我的名字，我有阻止他，但我覺得他應該不會聽我的話，如果聽到很大聲的『采甄～』，那大概就是我爸。」許媛媛的爸媽則肩負起「食物應援組」，特地帶好吃的地瓜球跟綠豆湯給所有的工作人員。

「GENBLUE幻藍小熊」演唱會吸引5000名歌迷。天空娛樂提供

另外，這次演出中有超過半數曲目重新改編為LIVE BAND版本，讓「幻藍小熊」直呼：「這是出道以來最大挑戰。」6人早在1個月前便展開「體能魔鬼訓練」，每天連續模擬2次完整演出，更在倒數1周每天閉關練團到深夜3點。

而SOLO 舞台，XXIN以韓國歌手Jessi的〈STAR〉為藍本，改寫饒舌詞，「寫詞的過程像一場自我解剖，也是一場對靈魂的對話」。許媛媛則帶來首支創作曲〈我是真的很愛很愛你〉，「這首歌是寫給粉絲的，也寫給那個曾經追星的自己。希望大家在愛我們的同時，也能好好愛自己」。

除AYEON選唱泰勒絲（Taylor Swift） 的〈Cruel Summer〉，毓及NICO分別以 女神卡卡（Lady Gaga） 的〈Poker Face〉及翻唱Jennie的〈You & Me〉向偶像致敬。

至於采甄則重新翻唱加拿大樂團「Walk Off the Earth」的〈Bet On Me〉，笑說：「原本覺得樂手老師們很酷不敢靠近，但後來熟了後越練越開心，互動後很容易把大家逗樂。」

