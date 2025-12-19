幻藍小熊、ARKis登基隆「潮聲回港」演唱會 韓籍成員「超愛營養三明治」

GENBLUE幻藍小熊（上）、ARKis將登上基隆「潮聲回港」年終演唱會。基隆市文化觀光局提供

基隆市年度壓軸盛事——「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」將於明（20日）下午在基隆國門廣場正式登場！活動自下午4時30分起，周邊活動與「潮聲市集」全面啟動，將整座港城變成最熱情的歲末派對現場。提醒所有準備「回港」的民眾，請務必提早進場，鎖定最佳位置，共同迎接這場「跨年等級」的音樂盛典。

本次演出陣容堅強，由在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam接力浪犬搶先開唱。隨後，實力唱將柯有倫帶來精彩演出，緊接著人氣男團ARKis、女團GENBLUE幻藍小熊，以及 icyball冰球樂團、芒果醬Mango Jump、怕胖團PAPUN BAND等超豪華陣容將陸續輪番上陣。壓軸則由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱雙金領銜。迫不及待到基隆演出的徐佳瑩表示：「粉絲們到基隆第一站，可以先一啖石頭火鍋暖暖胃！」許富凱則是一想到基隆，就忍不住流口水，因為他最想吃營養三明治、炸蛋蔥油餅、泡泡冰等等最愛美食，都在基隆廟口。

人氣女團GENBLUE幻藍小熊。基隆市文化觀光局提供

久違在粉絲面前表演的GENBLUE幻藍小熊，明晚將在年終演唱會上獻唱抒情歌曲〈1000次也不夠的想念〉，她們向粉絲們喊話，大家都要穿得暖暖，和她們一起寫下年末最美好回憶。對於基隆美食，她們也透露了私房名單：隊長XXIN私心推薦知名餅店的芋泥球和芋頭西米露；NICO說自己和家人都愛到基隆吃海鮮；許媛媛和LILI毓則許願演出結束後能吃到紅糟肉圓和基隆乾麵。值得一提的是，來自韓國的成員AYEON也分享，她第一次品嚐到基隆經典小吃營養三明治時便立刻愛上，這次回到基隆也特別表示希望再度品嚐那份讓她難忘的基隆味道。

新生代男團ARKis。基隆市文化觀光局提供

基隆市市長謝國樑表示，誠摯邀請大家到場，沿著基隆港邊順著光影漫步，感受充滿溫馨且具意義性的時刻。活動現場還準備了豐富的多重好康活動：除了集結多家在地品牌、特色美食與手作選物的「潮聲市集」，民眾只要至服務台填寫問卷並完成指定追蹤，即可兌換限量無酒精香檳與飲品，同時領取人氣IP「MR. SHARK 鯊魚先生」充氣加油棒。極具紀念價值的「潮聲回港年報」更是十分搶手，現場由專業攝影師協助拍攝，輸出個人化的復古風年報紀念照，完成指定追蹤即可珍藏這份獨家回憶。現場同步提供知名免費軟性飲品，並推出限量發光手環，保證讓所有到場的民眾越夜越歡樂！

主辦單位溫馨提醒，基隆港邊入夜後風大溫差大，提醒所有觀眾務必加強保暖，並配合現場動線與安全指示，共同維護活動安全與秩序。



