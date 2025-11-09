幻藍小熊3驚喜首獻港都5千粉

GENBLUE幻藍小熊8日登上高雄流行音樂中心舉辦「GENBLUE幻藍小熊2025演唱會@高流MIRROR INTO OURSELVES」，以「MIRROR」（鏡子）為主題， 一次解鎖「LIVE BAND熱血現場」、「SOLO舞台」、「限定曲目首唱」三大首秀驚喜，燃炸港都5000名粉絲。

幻藍小熊化身「搖滾舞伶」登場，帶來2首破千萬點閱金曲〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉以及人氣勁曲〈V.I.P.〉，爆發力與華麗舞姿震撼全場。這次演出中有超過半數曲目重新改編為LIVE BAND版本，讓幻藍小熊直呼：「這是出道以來最大挑戰。」

除了祭出多首新歌首演外，幻藍小熊更翻唱鄧紫棋〈天空沒有極限〉，向一路支持她們的公司與粉絲致敬，在演唱這首歌曲之前，6名成員特別念出事先寫好的一封信，表達對於粉絲及家人的感謝，以及一路以來的心路歷程。

其中XXIN、許媛媛、NICO唸到一半，一度哽咽紅了眼眶，最感性的許媛媛看到坐在台下的媽媽更忍不住爆哭，「這次在我的家鄉高雄舉辦，我的家人們終於能看到我的表演了！」