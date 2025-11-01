幻藍小熊XXIN徒手抓蟑螂！曝韓籍成員Ayeon像媽媽

幻藍小熊登節目宣傳第二張韓語迷你專輯。（圖／民視提供）





節目《娛樂超skr》主持人小鹿偉皓、與阿甘日前邀請到當紅女團「幻藍小熊」Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄及Nico，來宣傳第二張韓語迷你專輯「MIRROR」，一出場帶來〈BADASS〉有別與以往曲風，舞蹈跟表情細節要求更多。

主持人問到練舞有沒有最困難的地方，16歲的采甄提到她個人舞蹈部分，要走到中間蹲下來馬上站起來，還要看起來壞又性感，無厘頭的她說：「雖然要很性感，但可能我也老了，體力不如以前，會很容易累」，這讓全體團員整個驚訝後大爆笑。

「幻藍小熊」來到節目挑戰「Gen心話大挑戰」，被問團體中誰最像媽媽？全部毫不猶豫指向韓國來的Ayeon，她笑說會請大家吃完東西要收，如果不收Ayeon會默默去收乾淨，像是每個人媽媽一樣照顧團員。擔任團長的XXIN也提到她像是爸爸角色，遇到蟑螂采甄跑去調泡泡水，XXIN已經徒手抓蟑螂，在團體中會用行動去跟每個人溝通。

幻藍小熊挑戰「Gen心話大挑戰」。（圖／民視提供）

主持人阿甘卻反問：「好像有粉絲發現你當團長但大家都比較不聽話」，讓XXIN嘆口氣說：「有時候…還蠻多的」，讓全場笑歪。大家還公認毓是記舞步小天才，大家都會偷看她。媛媛則被爆料穿衣風格最特殊，有一次穿著全部網洞的黑色長褲，超異類風格把大家驚訝得說不出話。

直爽的媛媛說：「這還有一個頭巾搭配是比較渡假風，沒想到引起大家迴響」，一點不在意穿得另類還大方承認自己買的，讓全部人狂笑不止。最後還預告11月8日在高雄流行音樂中心的演唱會，每一位團員會為粉絲準備一段SOLO，展現平常看不到的一面，讓歌迷看得過癮。



