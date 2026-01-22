幻術大仙結婚了！腳踩木屐登記 網嗨喊：小孩三仙歸洞
台灣魔術師「幻術大仙」鄒秉勳憑藉「榴槤三仙歸洞」走紅，活動邀約不斷。今（22）日他驚喜在社群平台分享結婚喜訊，曬出與老婆登記結婚的合照，掀起不少粉絲留言祝福，藝人鼓鼓、李易、郎祖筠也紛紛留言道賀。
幻術大仙今天在社群平台寫下「我們結婚了！」並曬出登記的照片，只見新娘戴著頭紗，身穿簡約白色長裙，而幻術大仙維持一貫穿搭，將一頭長髮紮起、腳踩木屐，身旁還有許多親朋好友見證兩人的重要時刻。
對此，鼓鼓、李易、郎祖筠分別留言祝福「恭喜大仙幸福之術」、「恭喜喔」、「恭喜」，其他粉絲則打趣表示「恭喜大仙！之後會有小孩三仙歸洞嘛」、「不能左手換右手喔」、「恭喜大仙歸洞」、「三仙歸洞，三個小孩出來」、「吵架要分房時就：過去」。
