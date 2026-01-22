幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚

幻術大仙和女友登記結婚，正式升格人夫，湧入網友熱烈祝福。（圖／IG@daxien_the_illusionist）

台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」

幻術大仙透過社群分享結婚登記的幸福照片，在親朋好友的祝福下完成儀式，夫妻倆曬出身分證，甜蜜地和大家報告喜訊，共同攜手邁入人生下個階段。

有趣的是，對比愛妻的白色浪漫婚紗，幻術大仙卻依舊維持以往的唐裝風格，綁著馬尾、腳穿木屐，現身戶政事務所，夫妻倆站在一塊，格外搶眼。

消息曝光後，也引來眾人紛紛留言祝賀，「大仙把自己變進去配偶欄了」、「原來是配偶欄歸洞」、「請問一下配偶欄有3位嗎？」、「好期待新人版三仙歸洞」、「我剛剛才在Netflix看到大仙做菜，怎麼突然就結婚了」，更有粉絲開玩笑表示，「然後婚禮還要自己下去表演三仙歸洞」。

幻術大仙（本名鄒秉勳）是台灣近年來最具代表性的魔術師，融合東方文化的魔術風格，在社群上爆紅。每次表演總是穿著唐裝、腳踩木屐（有時赤腳）營造出神秘又充滿江湖氣息的色彩，再把魔術包裝成仙人法術，吸引觀眾目光，搭配幽默又詼諧的口吻，成功建立自身品牌，各大商演邀約不斷，可說是目前台灣最受歡迎的魔術師。

