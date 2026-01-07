幻象戰機訓練墜海！辛柏毅上尉跳傘失聯 國防部粉專5萬讚淚求平安歸來

社會中心／陳佳鈴報導

國防部發言人臉書粉絲專頁昨晚PO出辛上尉與戰機的照片，祈求平安的消息一出，短時間內即獲得超過5萬名網友點讚聲援。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

空軍第二聯隊一架編號2047的幻象2000-5型單座戰機，昨(6日)於執行夜間訓練任務期間，疑似因發動機動力失常，不幸於失事墜海。駕駛該機的辛姓上尉在事故發生當下疑似緊急跳傘求生，隨後消失於雷達螢幕中，目前生死不明。國防部發言人臉書粉絲專頁昨晚PO出辛上尉與戰機的照片，祈求平安的消息一出，短時間內即獲得超過5萬名網友點讚聲援。社群討論區湧現大量集氣留言，網友們一致寫下「一個都不能少，祈禱出現奇蹟」及「英雄加油，等你平安回來」。

事故發生後，國防部隨即啟動跨部會搜救機制，第一時間派遣海巡署艦艇，並出動S-70C、C-130等各型機前往失事海域展開全天候搜索。然而，受限於海象與夜間視線，截至目前為止仍未發現失蹤官兵的蹤跡，搜救團隊正與黃金救援時間賽跑，不放棄任何一絲希望。

這起事故也牽動全台灣人的心！國防部發言人臉書粉絲專頁昨晚PO出辛上尉與戰機的照片，祈求平安的消息一出，短時間內即獲得超過5萬名網友點讚聲援。社群討論區湧現大量集氣留言，網友們一致寫下「一個都不能少，祈禱出現奇蹟」及「英雄加油，等你平安回來」等語，流露出國人對官兵安危的深切擔憂。

除了對辛上尉的祝福，許多民眾也對空軍長期守護領空的辛勞表達崇高敬意。同時，面對寒冬深夜極具挑戰的救難環境，民眾也發聲為第一線搜救人員加油打氣，期盼在軍警消通力合作下，能儘速傳回平安歸來的好消息。

