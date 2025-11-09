幼兒參訪環保站 化廢為寶玩中學

慈濟環保站，戶外教學的好場域，雲林縣元長鄉幼兒園，參訪北港環保站，小朋友跟老師，都有滿滿收穫。

垃圾分類就像闖關遊戲。 幼兒園小朋友：「瓶瓶罐罐 紙 電 ，零 把垃圾變不見。」

還可將資源回收的寶特瓶做成環保陀螺。 幼兒園老師吳婕盈：「讓孩子親眼觀察，再來 親手操作，孩子們不僅了解環保，除了可以回收 可以做衣服，同時也可以做這些玩具 等等，真的是化廢為寶 。」

「 請問 這個毛毯，是幾支寶特瓶(做成的)。」

答案就在紙板上，不是考試，只希望大家都知道。 慈濟志工吳佳真：「一支寶特瓶可以回收做成一支筆，所以平常在家裡，或者是在任何一個地方，都要做好寶特瓶的回收。」

幼兒園小朋友：「我們要愛護地球 垃圾分類。」

幼兒園老師陳依萱：「其實雖然我們才小小年紀，可是我們可以，真的可以用自己的行動去，讓我們的校園變乾淨 。」

走一趟環保站，幼兒園師生的心田都開啟正確的環保觀念。

