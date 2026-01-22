幼兒園不當管教連環爆 新北全面稽查最重停辦廢照

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市近日頻傳幼兒園不當對待幼生案，教育局傍晚表示，將全面稽查遭檢舉的某集團體系10家幼兒園；對於接連發生違法案，除罰鍰外，最重將處分減招、停招、停辦或廢止設立許可。

民進黨立委林月琴今天在立法院開記者會說，某教育集團在新北、桃園18所幼兒園，違法進用不符資格人員，年年遭罰，更有員工4天內有逾50次不當對待行為，呼籲清查集團園所、暫停新收托。

新北教育局告訴中央社記者，將於一週內全面稽查新北市「育全集團」體系共10家教保機構。最重將處分減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教育局固定舉辦「幼兒園社會情緒學習（SEL）增能」研習，仍常發生虐童案，除「育全集團」案，板橋區、鶯歌區家長近日控訴孩子在幼兒園遭到拍打幼生額頭、以棉被覆蓋頭部、拉扯幼生及椅子，或不尊嚴對待。

樹林區某校附設幼兒園校長下午接受記者訪問表示，公立附幼的教保員經由教師甄試進入體系，工作有保障、上課時間短、壓力小，比起私幼的壓力，較少出現情緒管理問題。

教育局幼兒教育科表示，不當管教成因多元，幼兒園第一線每天面對高強度照顧、家長焦慮與親師溝通落差，加上人力流動與壓力累積，容易在情緒失衡下做出不當處置；因此SEL重點不只在「教保人員更會忍耐」，而是讓園所的支持性制度先到位，讓教師有支援與方法面對負面情緒和壓力。

幼教科以文字回應中央社記者詢問表示，對不當對待幼生零容忍，依法調查、嚴懲並公告，同時也裁處園方督導管理疏失。另外，也對曾發生不當管教或管理缺失的園所，提高稽查密度與訪視頻率，並要求限期改善與追蹤查核；最重將處分減招、停招、停辦或廢止設立許可。（編輯：張銘坤）1150122