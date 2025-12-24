「幼兒園亂殺也沒錯」北市富二代連發9文稱張文是勇者！士檢火速起訴求重刑

北市34歲男子多次提倡隨機殺人，檢方火速起訴。翻攝畫面

台北捷運、中山商圈日前發生張文無差別攻擊事件，社會人心惶惶之際，34歲家境優渥、住在北市內湖的林姓男子卻在網路上發文鼓吹、合理化隨機殺人，甚至點名「幼兒園」、「跨年開車撞人」等具體情境。士林地檢署今（24日）火速偵結，認定其言論已構成恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇危安等罪，依法提起公訴，並直指相關言論恐引發「模仿犯效應」，建請法院從重量刑。

起訴書指出，林男自2023年8月起，便開始在PTT以智慧型手機、iPad登入網站發表極端言論。2023年8月28日凌晨他以「隨機殺人預告」為題發文，內容寫道自己「已經很有想法了」，只是擔心家人遭報復，「死前不做真的很遺憾」，甚至直言「如果父母有一天不在了，就可以放手去做」，文字中帶有明確加害生命的暗示。

其後，林男仍持續發文。2024年12月25日他以「隨機殺人真的是正確的吧？」為題，發文指稱社會充斥「冷漠自私的人」，並稱隨機殺人「也沒錯」，還聲稱「殺到的八成也是壞人或自私的人」。今年年2月7日深夜，他更直接以「找間幼兒園隨機殺人也沒錯吧？」為標題發文，內容提及「如果不想活了，就乾脆找間幼兒園亂殺人」，並以「以直報怨」合理化屠殺行為。

今年12月後，林男發文頻率明顯增加。12月7日清晨他以「該鼓勵殺人正義了吧？」為題，引用霸凌事件，宣稱「殺生為救生」，甚至表示應該「提倡殺人正義」。12月16日他在回覆一篇澳洲雪梨海灘大規模槍擊案的貼文時，竟留言表示，若過往國內隨機殺人事件的兇嫌「有槍可以多殺一點」，還形容「才死4個不夠過癮」，若能「死到兩位數會非常刺激」。

張文事件發生隔日、12月20日林男再以「隨機殺人會不會讓社會更好？」為題發文，聲稱社會中充斥霸凌與冷漠，有人因此「爆炸」才會隨機殺人，並質疑社會是否會因隨機殺人「被教訓後變得更好」。隔天12月21日上午9點46分，他更直接以近期重大案件為例，發文標題寫下「張文為什麼不等跨年開車撞人？」，內容比較國內外案例，稱相關案件「殺太少了」，並點名跨年時機。

同日下午3點47分，林男又以「張文鄭捷是不是都是勇敢的勇者？」為題發文，將歷來重大隨機殺人案件兇嫌形容為「反對天性、勇敢站出來挑戰眾生」。到了12月22日凌晨，他再發表「隨機殺人會不會利大於弊？」一文，內容中將多數人形容為「行屍走肉、像NPC一樣沒有靈魂」，甚至計算隨機殺人死亡人數，聲稱其危害「幾乎可以忽略不計」，質疑隨機殺人是否「Z大於B」。

檢方指出，林男上述言論均公開張貼於供不特定多數人瀏覽的網路平台，內容具體、明確，足以使一般民眾信以為真，並可能引發模仿犯效應，對公共安寧及社會秩序造成實質危害。法務部調查局台北市調查處蒐證後，12月22日晚間持拘票前往林男內湖住處將其拘提到案，並扣得其作案所用的智慧型手機、iPad各1台。

林男到案後坦承相關文章均由其所發表，但辯稱只是「生病發作、情緒宣洩」，否認有犯罪意圖。檢方則認為，其多篇貼文於短時間內密集發表，屬接續犯，整體構成想像競合，依法依《刑法》恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇危安等罪提起公訴，並建請從一重的恐嚇公眾罪論處，同時沒收扣案手機及iPad，從重量刑。



