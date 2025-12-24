幼兒園到教育部報佳音 主秘傳授拿禮物秘訣「早點睡」

教育部幼兒園徐州教保中心和忠孝教保中心到教育部報佳音

今晚(24號)將迎來平安夜，教育部今天出現了難得一見的節慶氛圍，原來教育部幼兒園徐州教保中心和忠孝教保中心超過50位的幼兒、老師、家長來到教育部報佳音，除了帶來濃濃的聖誕節氣氛，更希望把平安快樂的氛圍帶到每一處。

教育部幼兒園小朋友們在老師的帶領下，快快樂樂地跳著唱跳，大人們頭戴聖誕帽一起拍手，教育部24號早上被溫馨的耶誕節氛圍包圍。

教育部主任秘書林伯樵也頭戴聖誕帽，一邊欣賞小朋友們的表演、一邊鼓掌，和小朋友們傳授平安夜要拿到禮物的秘訣，就是「不要等聖誕老公公」，笑說自己小時候就是為了拿到禮物，一直等聖誕老公公，堅持不肯去睡覺，結果等到自己的爸媽都睡著了，第二天驚訝發現沒有禮物，因此他要小朋友們掛好聖誕襪、早點睡，這樣禮物才會順利來到。

臺北市教保人員協會秘書長陳亮吟也特地到活動現場，除了感謝教育部提供教保中心許多資源與支持，也祝福所有人平安夜快樂。活動現場也有聖誕老公公發糖果禮物，讓教育部幼兒園報佳音活動在快樂互動中畫下圓滿句點。