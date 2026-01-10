幼兒園動畫教材 教孩童安全過馬路、別亂衝

（中央社記者陳至中台北10日電）交通安全和「行人地獄」議題成為近年社會焦點，教育部和靖娟基金會合作製作幼兒園教材，用淺顯易懂的動畫，教導孩童安全過馬路、不要亂衝，培養基本的自保能力。

教育部今天發布新聞稿指出，和靖娟基金會共同製作安全教材、動畫、操作手冊，於全國教保資訊網供教保服務人員參考運用，共分成交通、水域、防墜3大重點。

交通安全是家長最關注的議題之一，教材鼓勵幼兒園設計情境，教導幼童安全守則，例如不要在馬路上奔跑、亂衝，外出時要牽大人的手並走在內側，穿越道路要停、看、聽等。

教材中也提供各種教具圖例，例如用3公尺地墊畫出斑馬線、馬路、人行道，模擬過馬路的道路情境；用不同顏色的彩色紙卡，讓幼兒放入中間挖有圓形的黑色長方板，學習辨識紅綠燈顏色。

防墜安全方面，教材呈現家中、校園與戶外可能遇到的高低落差環境，教導幼兒辨識和留意危險。例如上下樓梯要扶好扶手、踩穩踏階；搭乘公車、捷運等大眾運輸工具，要避免倚靠車門，上下車要留意間隙等。

教育部表示，安全教育讓孩子們養成良好的行為習慣，家長也可參考相關教材，落實在日常生活之中，為孩子鋪設一條安全成長之路。（編輯：李亨山）1150110