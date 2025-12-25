幼兒園參訪新營分局 親切互動

立上幼幼兒園小朋友與新營警察分局員警合影。（警方提供）

記者翁聖權∕新營報導

立上幼兒園廿五日到新營警分局參訪，由於適逢中華民國行憲紀念日，也是民眾最熟悉的耶誕節，員警化身「兔兔」與「魔女」與小朋友們親切互動，場面十分溫馨。

新營警分局指出，立上幼兒園廿五日到分局參訪，分局督察組巡官趙明玉及黃翊禎化身為「兔兔」與「魔女」造型與幼兒互動，趙明玉及黃翊禎為幼兒介紹派出所廳舍設置，並以幼兒園學期主題故事「乞丐王子」的故事為主軸，從主角王子淪為乞丐過程的各種遭遇，可以如何向警察求助？及在故事尾聲原本的小乞丐將本不屬於自己的國王寶座還給愛德華王子的美德，講述廉潔的觀念。

新營警分局強調，建立良好公民觀念，需要從小扎根。這場參訪活動尾聲，因應耶誕節到來，由幼兒將反詐騙及反貪腐祈願小卡掛置於分局大門耶誕樹，祈願分局轄區都能平安順利，令幼兒們留下深刻且有趣的學習記憶。