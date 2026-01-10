幼兒園參訪 警變身傳授防詐

新營警化身熊熊兔兔魔女，教導幼兒廉潔防詐意識。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕新營報導

立上幼兒園師生十日上午到新營警分局參訪，分局員警帶幼生從地下停車場通道進入辦公大樓後，立即化身為熊熊及兔兔及魔女，帶領幼兒認識警察工作，會後園方特地將師生共同製作馬年感謝海報致贈分局，讓幼生與員警都留下了難忘而美好的記憶。

新營立上幼兒園昨至新營警分局參訪，負責接待的員警規劃先帶領幼生通過時光隧道的地下停車場通道進入分局駐地，幼生走出通道後即看到化身為魔女與兔兔及熊熊警察造型的員警，為幼兒介紹巡邏車與一般民車的差異，及認識在路上聽到警鳴聲代表員警在執行緊急任務應優先禮讓等觀念。

幼生過程中還不忘糾正長角的魔女警察騎巡邏機車要記得戴安全帽，可愛互動讓員警與老師都覺得此次參訪很開心值得。