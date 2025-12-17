幼兒園員工旅遊反應佳！續帶畢業旅行「澳門4天3夜」 團費2.5萬元行程曝

一家幼兒園畢業旅行1人團費約2.5萬元引起關注。示意圖／photoac

畢業旅行是學生們一生僅有幾次與同學間珍貴回憶，不過日前一名家長在社群分享，家中孩子幼稚園畢業旅行「等級都提升了」，她分享不僅國內、外各1次，其中國外還是親子一同前往澳門，而1人要價2萬逾元，行程引發關注。

家長在社群分享「幼稚園畢業旅行那麼卷的嗎」，日前收到就讀幼稚園孩子畢業旅行通知單，園方指出，機構今年因員工旅遊前往澳門、珠海，整體反應激烈，認為行程內容非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下珍貴回憶，特別規劃一場「親子畢業旅行」。

其中大人一人約2.5萬元、小孩占床約2.5萬元、小孩不占床約2.3萬元，嬰兒不占床則是6千逾元；園方指出，以搭乘澳門航空為主，行程則包括珠海長隆海洋王國、宇宙飛船樂園，可近距離接觸生物、觀上煙火秀，將入住主題企鵝酒店。

家長表示，這是她第1次看到「最遙遠的畢旅」，而貼文曝光，網友質疑「幼稚園去澳門幹嘛啊」，觀光行程多為歷史文化、奢華娛樂與美食等觀光景點，認為園方應安排香港迪士尼，直言「這應該是老師或是園長想去的地方吧」、「會不會是老師們投票想去的」。

一家幼兒園畢業旅行1人團費約2.5萬元。圖／翻攝自Threads

另外網友也分享機票錢，指出澳門航空單人來回機票差不多6千多元，不過孩童至澳門旅遊「又不能進賭場」，疑惑「剩下快2萬都拿來住飯店了嗎」，紛紛留言「自己飛比較划」、「現在怎麼先進喔可以帶孩子出國。長知識了」、「不說還以為大學生的畢旅」、「如果是私立幼兒園畢旅這價碼不意外」引發話題。



