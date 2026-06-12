幼兒園唱中共建黨百年歌 陸委會：不怪老師、已請北市教育局處理

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台北市某公立幼兒園畢業典禮教唱中共建黨百年歌曲，陸委會回應了。（資料照片／張哲偉攝）





一名家長在Threads發文指出，台北市一所公立幼兒園畢業典禮，安排孩童演唱多首中國歌曲，其中甚至包含中國共產黨為建黨百年創作的歌曲《把未來點亮》，引發討論。對此，陸委會副主委梁文傑今天（12日）表示，1個多月前就接獲民眾陳情，目前已透過教育部轉請台北市教育局了解處理，但尚未收到具體回覆。他也說，該歌曲的詞「乍看沒問題」，不會責怪幼兒園老師，校方應虛心處理、改正。

幼兒園誤用共產黨歌曲 遭家長檢舉

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梁文傑指出，現今不少公司會將兒歌製作成帶動唱影片，提供幼教機構作為教唱參考，部分內容直接採用中國幼兒歌曲，「可能是因為沒有版權的關係」。而這次引發爭議的《把未來點亮》，正是由「OO國際教育機構」提供的教唱帶內容。

老師未必清楚歌曲背景 校方須虛心處理

梁文傑表示，一般幼兒園老師未必清楚歌曲背景，畢竟歌詞「乍看好像沒什麼問題」，他也說：「這首歌如果真的沒有人檢舉的話，我也不知道（是紅色歌曲）。」

梁文傑進一步舉例，歌詞中的「有你就有溫暖，有甜蜜的夢想」、「幸福就是有你陪在身旁」，表面看似無異，但其中的「你」其實都是指中國共產黨，因為這首歌正是為中共建黨百年所寫，不過一般幼兒園老師應該無法知道這件事，因此不責怪老師，但只要民眾檢舉，或家長對歌詞有疑慮且有憑有據，幼兒園就應虛心處理、改正，而非以「老師不知道」作為理由推卸責任。（責任編輯：呂品逸）

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