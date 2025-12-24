幼兒園女園長「塞7童進轎車」失控墜池 1大7小全喪命

載滿幼童的轎車衝入池塘，共造成8人死亡。圖／翻攝微博@新京報

就在聖誕夜的前夕，23日中國江西傳來一起不幸的交通意外，1名幼兒園的49歲羅姓女園長，下午4點多開著一輛轎車載著幼兒園的7名幼童，超載行駛，經過一個路邊池塘的時候，不知為何車輛突然失控墜池，包含羅女和7名幼童全部罹難。

綜合中國媒體報導，江西省彭澤縣公安局今天發布警情通報，指出23日下午4點多，彭澤縣定山鎮響水村鄉村道路發生車輛落水單方事故。接獲報警後，公安、消防、醫療等部門趕赴現場進行救援。經查，49歲羅女，駕車行駛至事發路段時墜入路邊池塘，造成包括羅女等車內8人死亡。目前，事故調查、善後處置等工作正在進行中。

據瞭解，羅女當時是打算要送7名4至6歲的幼兒園學童回家，她長期都是自己擔任「校車司機」又長期「超載」，車輛行駛的是平常習慣的路，但23日不知為何車輛失控墜池。

當地居民指出，池塘的水深大約是3公尺，但是池塘邊的圍籬早已破舊不堪，只有幾根木桿和鐵絲七零八落的杵在池塘邊，對於安全防護來說，毫無作用可言。

而23日下午當地天氣不佳，有下雨，有居民推測羅女可能是因為道路濕滑，再加上車輛轉彎時打滑，轎車才會直直衝進池塘。此起意外造成羅女和7名幼童身亡，車身碎片還留在池塘中，讓死亡幼童的父母趕到現場之後，看了十分心碎。



