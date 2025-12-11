幼兒園孩童遭「剪刀戳嘴、梳子戳牙」 負責人涉虐童5機構被撤照

新竹市夏姓男子名下有多間私立教育機構，今年6月涉體罰兒童，遭廢止名下5間幼兒園與補習班，影響約200多名學生，有家長質疑罰則過重，但市議員林彥甫則爆出，幼兒園曾發生用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒等離譜行徑；市府表示，已啟動配套措施，盡力將影響降至最低。

夏姓負責人因涉嫌體罰，日前遭市府廢止多所私立幼兒園、文理、技藝短期補習班等立案證書，同時禁止該夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

後續有家長在臉書發文表示，夏姓負責人因男童罵髒話，要求抄寫心經，最後打了一下手心，家長與負責人已和解，該班也依法受罰；市府卻同步廢止夏名下其他補習班與幼兒園，影響超過100名學生與數十名教保員。並批評幼兒園與事件無關卻遭「連坐」。

廣告 廣告

新竹市議員林彥甫爆出，夏姓負責人旗下幼兒園曾發生用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒等離譜行徑。（林彥甫提供／王惠慧新竹傳真）

但市議員林彥甫指出，去年8月底，有諾貝兒幼兒園家長的朋友來訊陳情說，朋友透過雲端觀看學校監視器畫面，發現老師不當處罰小孩，有拍打臉部、拿蒼蠅拍打小孩、甚至疑似用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒等。

林彥甫說，他了解陳情人的訴求後，立即要求教育處盡速稽查。教育處當天下午即到幼兒園備分監視器畫面，並啟動相關調查。事後，外部組成的調查小組發現確實有不當管教的事實，並由市府認定委員會做成「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」的決議。

林彥甫指出，去年11月初，教育處也依法裁罰2名行為人23萬元及6萬元，並裁罰夏姓負責人6萬，同時停招1年至今年11月底。他認為，教育處這次會做出停業的裁處恐怕是其來有自，也再次提醒教育處務必做好學生的安置，盡可能提供完整配套，讓對家長、小孩的影響降到最低。

對此，市府強調，市府以孩子最佳利益為核心考慮，目前已啟動配套措施，盡力將對幼兒及學生學習生活的影響降至最低、妥善處理相關事宜，但也絕不姑息任何形式的違法行為在教育場域發生。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮