幼兒園師有10顆肺結節！消毒少了「這步驟」肺會中毒

一名公立幼兒園老師去年做健檢，發現肺部竟有多達10顆結節，最大的已經超過1公分大，讓她相當驚恐，經醫師詢問推測，可能是每天吸入消毒環境用的氯系消毒水造成化學性肺炎，因此提醒民眾，用漂白水消毒務必讓環境保持通風。

吸入漂白水毒氣 染化學性肺炎

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，若肺結節只有1、2顆，可能需要懷疑是不是早期肺癌，一次10顆就比較少見，因此他判斷應該有其他原因造成。

經詢問發現，這位老師只有輕微的咳嗽，沒有其他症狀，在公幼工作3年多，依照主管機關的規定，為了預防腸病毒傳播，老師們排班每天輪流負責消毒工作，這位老師每周會有2、3天輪到要用稀釋漂白水消毒教室和小朋友們常用的教具，因此他判斷這是化學性肺炎。

▲蘇一峰指出，這位幼兒園老師的肺部低劑量電腦斷層掃描發現有10顆肺結節。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰指出，漂白水是強氧化劑，以氧化的方式把細菌殺死，人吸入肺部就像是吸入毒氣，會殺死肺部細胞形成中毒，小型的中毒肺部會自行修復，長期累積仍會對肺部造成傷害，產生發炎反應、形成肺結節，如果持續不治療，結節會癌變、纖維化。

漂白水常見成分通常可分為氯系的次氯酸鈉、氧系的過碳酸鈉兩大類。蘇一峰說，氯系漂白水殺傷力較強。在非用不可的情況下，蘇一峰建議這位老師注意用稀釋漂白水消毒環境時的通風，門窗一定要打開，並用吹電風扇幫助空氣流通，盡可能避免吸入漂白水的氣體。這位老師經藥物治療搭配改善消毒環境時的通風，1年後再度檢查，10顆肺結節已經消失。

稀釋漂白水消毒環境 務必注意室內通風

腸病毒是容易在幼兒之間傳播的病毒，酒精殺不死，疾病管制署建議民眾以肥皂泡洗手才能利用泡沫讓病毒沾附的原理帶走手上的腸病毒，但是不是所有的物品都方便用肥皂泡沖洗，這時必須用1：1000的比例稀釋的漂白水消毒。

疾病管制署也提醒民眾，調製稀釋漂白水時要在通風良好的地方配製和使用，而且不可以和其他家用清潔劑一併混合使用，以免產生化學作用或降低消毒功能，例如漂白水和清潔浴室用的酸性清潔劑混合，會產生有毒氣體，可能對身體造成傷害或死亡，若兩種都有需要使用，應該先用清潔劑，並充分用水清洗後，再用漂白水消毒。

此外，沒有稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以平時應該儲存在陰涼處和兒童無法接觸到的地方；漂白水稀釋後應該當天使用，沒有用完的24小時後應該丟棄，不適合繼續使用，以免消毒效果隨時間遞減，影響殺菌功能。

